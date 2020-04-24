Общество

Пензенских мусульман просят в священный месяц Рамадан быть дома

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В пятницу, 24 апреля, наступает священный для мусульман месяц Рамадан. Однако единоверцам не доведется совместно вознести молитву.

Накануне впервые в онлайн-режиме прошло заседание президиума Духовного собрания мусульман России. В формате видео- и аудиосвязи обсуждалось проведение Рамадана в ситуации самоизоляции и карантина.

В связи с этим все структуры, сотрудничающие с ДСМР, временно ограничили совершение коллективных богослужений. Запущен проект под названием «Мы с вами», проповеди транслируются онлайн.

Не осталась в стороне и Пензенская область. Муфтий регионального Духовного управления мусульман Пензенской области Ислям Давыдов призвал единоверцев противостоять распространению коронавируса.

«Уважаемые единоверцы! От имени имамов и духовенства Пензенской области убедительно просим вас совершать молитву и творить намазы у себя дома, со своими детьми и домочадцами», - попросил он мусульман Сурского края.

Обращение разместил на на своей странице в Twitter призыв губернатор Иван Белозерцев

«Мусульмане готовятся встретить священный месяц Рамадан. Мусульманское духовенство Пензенской области обратилось с просьбой соблюдать режим самоизоляции и в течение месяца Рамадан», - подписал глава региона обращение Исляма Давыдова.

Ранее в связи с угрозой распространения коронавируса в Пензенской области закрылись православные храмы. Пасхальное богослужение из Успенского кафедрального собора транслировалось онлайн.

Также в области не допускается посещение кладбищ. Даже на Радоницу, в традиционный день поминовения усопших, пензенцы не смогут навестить родные могилы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это что ж баранов резать на улицах не будут?

Гость||

Действительно, путь сидят по домам.

Имя: Гость
Комментарий:

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