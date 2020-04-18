Религия

28 апреля Радоница в Пензе пройдет без посещения кладбищ

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Подобно святым Петру и Павлу, бойцы Росгвардии охраняют вход в храм. Из-за пандемии коронавируса все церкви сейчас закрыты. Во время празднования Светлого Христова Воскресения и после него более 600 сотрудников полиции будут нести особое дежурство.

«С 15 по 30 апреля текущего года гражданам запрещено посещение культовых мероприятий, учреждений, организаций, а также посещение кладбищ. За нарушение правил поведения в режиме повышенной готовности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей», - напомнил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

Всем пензенцам, находящимся в самоизоляции, в том числе и верующим, рекомендовано не допускать нарушений действующего законодательства и оставаться дома.

«Я хотел бы обратиться к нашим верующим с той же просьбой, что обращался и прежде: мы должны молиться дома! Только теперь это уже не просьба, а непреложный факт.

Храмы для общественных богослужений будут закрыты, поэтому, если у вас есть какие-то нужды, какие-то потребности, вы можете позвонить в храм по телефону, обратиться через сайты, на электронную почту. Но посещение храмов в это время, в эти дни полностью закрыто!» - дал наставление пастве митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В 2020 году и так называемая Пасха мертвых - Радоница, согласно церковному календарю отмечаемая на девятый день после Христова Воскресенья, то есть 28 апреля, пройдет без посещения верующими могил своих близких.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

28 апреля Радоница в Пензе пройдет без посещения кладбищ
Здесь вы не угадали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подобно святым Петру и Павлу, бойцы Росгвардии охраняют вход в храм
Вы хоть чуть-чуть думаете, когда пишите? Или решили постебаться над РПЦ.

Гость||

это что ж, не будет выходного дня чтоли?

А так хотелось дома с семьей день побыть!

Гость||

сидите дома если у вас есть дети или пожилые родственники, у кого этого нет можете играть в рулетку, пронесет не пронесет, как играю в нее я

Гость||

Гвардейцы есть, а где мушкетёры?

Гость||

Да уж, Пётр и Павел... Скорее Паша Фейсконтроль и Чёрный Питер

Гость||

Не будет

Гость||

Всем пензенцам, находящимся в самоизоляции, в том числе и верующим

Кто писал этот текст вы чем то болеете ?

Гость||

кто здесь пишет пока ничем не болеет или является носителем,но не подозревает

Гость||

Гость писал(a):

Ивану будет проклятье
и всей его кровавой своре

Гость||

Вот так вот,православные! А ведь первые христиане за веру на смерть шли.На римских аренах разрывали их дикие звери,а от Христа не отреклись!Особенно умиляет,что теперь сами верующие могут освящать куличи и яйца,а может и воду святить.Каждый сам теперь батюшка.А мужики то и не знали!Может и покойников сами научимся отпевать?И таинство брака совершать?И исповедовать друг друга?И грехи отпускать?Как вы,верущие? Чувства ваши не оскорблены?

Имя: Гость
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