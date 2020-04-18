28 апреля Радоница в Пензе пройдет без посещения кладбищ

18.04.2020 | 18:45

Подобно святым Петру и Павлу, бойцы Росгвардии охраняют вход в храм. Из-за пандемии коронавируса все церкви сейчас закрыты. Во время празднования Светлого Христова Воскресения и после него более 600 сотрудников полиции будут нести особое дежурство.

«С 15 по 30 апреля текущего года гражданам запрещено посещение культовых мероприятий, учреждений, организаций, а также посещение кладбищ. За нарушение правил поведения в режиме повышенной готовности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей», - напомнил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

Всем пензенцам, находящимся в самоизоляции, в том числе и верующим, рекомендовано не допускать нарушений действующего законодательства и оставаться дома.

«Я хотел бы обратиться к нашим верующим с той же просьбой, что обращался и прежде: мы должны молиться дома! Только теперь это уже не просьба, а непреложный факт.

Храмы для общественных богослужений будут закрыты, поэтому, если у вас есть какие-то нужды, какие-то потребности, вы можете позвонить в храм по телефону, обратиться через сайты, на электронную почту. Но посещение храмов в это время, в эти дни полностью закрыто!» - дал наставление пастве митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В 2020 году и так называемая Пасха мертвых - Радоница, согласно церковному календарю отмечаемая на девятый день после Христова Воскресенья, то есть 28 апреля, пройдет без посещения верующими могил своих близких.