Общество

В Заречном отчитались об эпидситуации на 23 апреля

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Администрация Заречного обнародовала данные об эпидемиологической ситуации по состоянию на 23 апреля.

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом жителей не увеличилось, их по-прежнему семь. Один человек умер, из шестерых оставшихся до сих пор никто не выздоровел.

«Число граждан, находящихся под медицинским наблюдением, - 36; число снятых с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции - 346», - уточняется на официальном сайте органа местного самоуправления.

В целом по Пензенской области 23 апреля количество заразившихся коронавирусной инфекцией вновь увеличилось. За сутки прибавилось 15 пациентов (общее количество зараженных - 211).

География новых случаев: Пенза, Каменка, села Лопатки (Бессоновский район), Поим и Невежкино (Белинский район), Дигилевка (Городищенский район).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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