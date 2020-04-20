В Пензенской области значительных всплесков COVID-19 пока нет

20.04.2020 | 18:00

Счастливый момент своего выхода из областного центра спецвидов медицинской помощи трое выздоровевших от коронавируса не захотели делить с посторонними, выписавшись из больницы в понедельник, 20 апреля, вне прицела видеокамер. О том, что у пензенцев со здоровьем теперь все хорошо, рассказали врачи.

«Сегодня выписываются в основном люди среднего возраста - 69 лет, около 40 и 55 лет. Трое мужчин», - сообщила инфекционист областного центра спецвидов медпомощи Евгения Сучкова.

Всего с момента начала атаки коронавируса на регион из больницы выписались девять человек. В последние пару дней врачи отмечают снижение количества поступивших к ним пациентов. Например, в воскресенье, 19 апреля, на лечение привезли 56 человек, а днями раньше было около 140.

«Мы видели по тенденции на прошлой неделе, что количество госпитализаций с тяжелой пневмонией (и вообще пневмонией) достигало 40-50 в день. За вчерашние сутки поступило 13 пневмоний, из которых только три тяжелые», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Однако нет причин успокаиваться: заболевающих пока еще больше, чем выздоравливающих.

«На этой неделе мы ожидаем выписку уже более 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Тогда можно будет говорить о том плато, о котором говорим сейчас. Основная задача на первых порах - выравнять количество поступающих с количеством выписываемых», - добавил Александр Никишин.

Следующим шагом должно стать сокращение числа заболевших относительно количества выздоравливающих. Пока же о спаде заболевания врачи не говорят, хотя ограничительные меры в виде самоизоляции приносят свои плоды: значительных всплесков инфекции нет.

20 апреля в Пензенской области зарегистрировано 25 новых случаев заболевания COVID-19.