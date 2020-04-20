Сетевое издание|18+|Понедельник|20 апр 2020|19:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |

Общество

В Пензенской области значительных всплесков COVID-19 пока нет

Печать

Счастливый момент своего выхода из областного центра спецвидов медицинской помощи трое выздоровевших от коронавируса не захотели делить с посторонними, выписавшись из больницы в понедельник, 20 апреля, вне прицела видеокамер. О том, что у пензенцев со здоровьем теперь все хорошо, рассказали врачи.

«Сегодня выписываются в основном люди среднего возраста - 69 лет, около 40 и 55 лет. Трое мужчин», - сообщила инфекционист областного центра спецвидов медпомощи Евгения Сучкова.

Всего с момента начала атаки коронавируса на регион из больницы выписались девять человек. В последние пару дней врачи отмечают снижение количества поступивших к ним пациентов. Например, в воскресенье, 19 апреля, на лечение привезли 56 человек, а днями раньше было около 140.

«Мы видели по тенденции на прошлой неделе, что количество госпитализаций с тяжелой пневмонией (и вообще пневмонией) достигало 40-50 в день. За вчерашние сутки поступило 13 пневмоний, из которых только три тяжелые», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Однако нет причин успокаиваться: заболевающих пока еще больше, чем выздоравливающих.

«На этой неделе мы ожидаем выписку уже более 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Тогда можно будет говорить о том плато, о котором говорим сейчас. Основная задача на первых порах - выравнять количество поступающих с количеством выписываемых», - добавил Александр Никишин.

Следующим шагом должно стать сокращение числа заболевших относительно количества выздоравливающих. Пока же о спаде заболевания врачи не говорят, хотя ограничительные меры в виде самоизоляции приносят свои плоды: значительных всплесков инфекции нет.

20 апреля в Пензенской области зарегистрировано 25 новых случаев заболевания COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну и слава богу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако нет причин успокаиваться: заболевающих пока еще больше, чем выздоравливающих.
а если бы с января 2020 начали выявлять

Гость||

Тестирование увеличьте, и будут всплески!

Гость||

Пока нет вакцины, всё будет плохо!

Гость||

Гость писал(a):

Пока нет вакцины, всё будет плохо!
В тебе с рождения вакцина - от интеллекта.

Гость||

Что то цифры не идут. Стптистика хитпая штука.

Гость||

1.мин21 сек. Министр здравоохранения говорит о платЕ.

Может он не знает,что такое плато?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.04.2020 18:38|

Пока нет вакцины, всё будет плохо!

а почему плохо?

Гость||

Не всплесков нет, а инфу дозируют, чтоб не нахлобучили чинков за топорную работу!

Гость||

+25 за сегодня. Конечно нет

Гость||

В Странах бывшего соц. лагеря и СССР проводили вакцинации в том числе и бактериологического оружия , поэтому на этих территориях корона слабее. Коммунисты думали на годы вперед.

Гость||

В областной больнице дурдом Нормальных средств защиты нет Идет слух что заболело много врачей Космачев красуется на экранах телевизоров Скажите правду!!! Космачеву не верю !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте