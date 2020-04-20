Общество

Глава Заречного выразил соболезнования близким умершего пациента с COVID-19

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В Пензенской области один из пациентов с коронавирусной инфекцией, о смерти которого объявили в воскресенье, 19 апреля, был жителем Заречного.

В связи с этим глава города Олег Климанов выразил соболезнования близким и родным умершего.

«У нас печальная новость. Вчера получена официальная информация, что скончался житель нашего города, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Он проходил лечение в центре специализированных видов медицинской помощи в Пензе. Врачи боролись до последнего. Но сопутствующие заболевания (гипертония, нарушение сердечного ритма) и возраст (71 год) оказались сильнее», - отметил глава Заречного.

Олег Климанов еще раз напомнил горожанам о необходимости соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома и поблагодарил всех, кто понимает значимость этих мер.

На данный момент в Заречном зафиксировано 4 случая коронавируса. Помощь медиков получают три человека. Выздоровевших горожан пока нет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дэньги давай, дэньги!

Гость||

Почему выражают соболезнования близким умершего от COVID-19, а близким умершего от онкологии (например) нет? Это сейчас мода такая?

Гость||

А этот который как бы умерший он соблюдал режим самоизоляции ?

Гость||

Но сопутствующие заболевания (гипертония, нарушение сердечного ритма) и возраст (71 год) оказались сильнее», - отметил глава Заречного.

Ты откуда знаешь, глава. Сам не видел только как попугай повторяет сопутствующие... Успокойся фейк вирус не страшен, занимайся городом.

Гость||

какие же все злые! Даже такую новость критикуете.

всем здоровья и поменьше поводов для таких новостей!

Гость||

А в Бессоновке вообще хоть что нибудь обрабатывают? Каждый раз пишут о том, что там выявляют. Напишите о проводимых работах, направленных на предупреждение распространения вируса.Это же практически Пенза, автобусы каждые 15 минут ходят, возят людей от туда в город и обратно.

Гость||

20.04.2020 14:38|

какие же все злые! Даже такую новость критикуете.

всем здоровья и поменьше поводов для таких новостей!

Пиши правду, что она в дтп погибла.

Гость||

"Коронавирус вылечил всю планету.

Люди перестали умирать от рака, инфаркта, инсульта. Умирают только от коронавируса"

Гость||

Гость писал(a):

"Коронавирус вылечил всю
Вы дурачок?

Гость||

администрация информационного сайта в Заречном, удаляет комментарии жителей, которые просят указывать адекватные данные о количестве больных, цифры всё время разнятся, раз удаляют значит это не просто так. И по всей области скорее всего цифры дают такие, какие им выгоднее.

Имя: Гость
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