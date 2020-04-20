Глава Заречного выразил соболезнования близким умершего пациента с COVID-19

20.04.2020 | 13:55

В Пензенской области один из пациентов с коронавирусной инфекцией, о смерти которого объявили в воскресенье, 19 апреля, был жителем Заречного.

В связи с этим глава города Олег Климанов выразил соболезнования близким и родным умершего.

«У нас печальная новость. Вчера получена официальная информация, что скончался житель нашего города, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Он проходил лечение в центре специализированных видов медицинской помощи в Пензе. Врачи боролись до последнего. Но сопутствующие заболевания (гипертония, нарушение сердечного ритма) и возраст (71 год) оказались сильнее», - отметил глава Заречного.

Олег Климанов еще раз напомнил горожанам о необходимости соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома и поблагодарил всех, кто понимает значимость этих мер.

На данный момент в Заречном зафиксировано 4 случая коронавируса. Помощь медиков получают три человека. Выздоровевших горожан пока нет.