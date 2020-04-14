В Заречном за сутки почти 100 человек сняли с учета по коронавирусу

14.04.2020 | 11:55

Во вторник, 14 апреля, администрация Заречного обнародовала оперативную информацию по коронавирусу в закрытом городе.

По состоянию на 9:00 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 нет, их по-прежнему три. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 16 человек (накануне было 110), в связи с истечением срока самоизоляции с наблюдения сняты в общей сложности 334 жителя (накануне сообщалось о 240).

Число граждан, размещенных на карантин в специально оборудованных организациях, как и прежде, равно нулю.

В Пензенской области за последние сутки новые случаи заражения также не подтвердились. Общее число заболевших - 84. Среди них жители Пензы, Заречного, Кузнецка, Бессоновки, Земетчина, Никольска, Русского Камешкира, Лопатинского, Пензенского, Шемышейского, Городищенского районов.