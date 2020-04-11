Религия

В пензенском храме готовятся встречать Вербное воскресенье

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Митрофановский храм готовится к празднованию в усеченном формате Входа Господня в Иерусалим. Всему виной карантин и ранняя весна. Социальные контакты ограниченны, верба уже отцвела.

Но заботливые служители старинной церкви позаботились о прихожанах. Еще до установления ограничений, когда о коронавирусе только начали говорить, священнослужители заготовили ветки с пушистыми комочками - без них в торжественное воскресенье не обойтись. Они олицетворяют листья пальм, с которыми встречали жители Иерусалима Христа, въезжавшего на ослике в город.

«Мы приносим веточки вербы и встречаем Христа как Небесного Царя. Это символ нашего ликования от встречи», - пояснил настоятель храма иерей Павел Колесников.

Эти веточки обязательно найдут себе место в домах горожан. Но массовой раздачи не будет, поскольку общественные молитвы в храмах категорически не приветствуются. Все - в индивидуальном порядке.

«Храм - та же лечебница, и люди приходят за моральной, за духовной помощью, поддержкой. Мы помогаем, когда умирает кто-то из близких. Но по возможности лучше, конечно, находиться дома - все об этом говорят, и патриарх тоже благословил всех в этот период находиться в домашних условиях», - добавил Павел Колесников.

«Многие сегодня из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда. По евангельскому слову, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно», - обратился к пастве патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

60 католических священников умерли от короновируса. Они, САМИ СВЯЩЕННИКИ, помогали больным людям и заразились. Они не послали вместо себя молодых волонтёров.

Гость||

Люди вы разве не знали и только узнали, что человек не бессмертен? Для священников и верующих смерть, это дверь в другую жизнь, безбожники не верят, но и они туда же попадут. Здесь на земле мы все пришельцы. Вы разве не знаете что умирают и молодые и старые? Горько будет когда душа с телом будут разлучаться.. В молитве мы просим дать смерть не постыдную, не ужасную... Просим дать покаяние перед смертью.. Не знаю удалят ли мой комментарий, но я хочу пожелать всем людям любви к близким и чужим людям. Не надо видеть в людях профессии. Если Священник стар, относитесь как к своему в возрасте знакому и если молод и тд. Неужели все ваши знакомые и близкие не без греха? Почему ж только к священника нужно предъявлять особое? Они такие же люди как и мы. Старцы говорили свои грехи видеть надо, а не чужие. Жизнь пролетит и не заметишь как душу отдашь.. Всем добра!

Гость||

Карманы приготовили?

Гость||

Почему попы "работают"?Почему их не штрафуют,за нарушение самоизоляции,так как они нарушают приказ Обнулённого?Оштрафовать,повесить замки и опечатать до 30 апреля,пока их ТЦ.Опять забыл,с сохранением заработанной платы,это важно.Их деятельность подпадает под запрет во время пандемии и являются провокацией на нарушения бабульками.Эти заведения должны открываться в последнюю очередь,так как бессмысленные,но могут быть местом распространения вируса.

Гость||

Гость писал(a):

Почему ж только к священника нужно предъявлять особое? Они такие же люди как и мы.
Вы не правы. Они посредники между Богом и прихожанами,поэтому должны быть без изъяна. Своей жизнью,без стяжательства,высокомерия и лицемерия,показывать пример мирянам.

Гость||

19 вы все прозреете вы сами всё увидите .

Гость||

Славянские боги Перун,Сварог,Рода,...А этот иностранный,навязанный.Пора вернуть историческую справедливость.

Гость||

Гость писал(a):

Почему ж только к священника нужно предъявлять особое? Они такие же люди как и мы.
Белинский: "Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством".

Имя: Гость
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