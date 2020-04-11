В пензенском храме готовятся встречать Вербное воскресенье

11.04.2020 | 19:10

Митрофановский храм готовится к празднованию в усеченном формате Входа Господня в Иерусалим. Всему виной карантин и ранняя весна. Социальные контакты ограниченны, верба уже отцвела.

Но заботливые служители старинной церкви позаботились о прихожанах. Еще до установления ограничений, когда о коронавирусе только начали говорить, священнослужители заготовили ветки с пушистыми комочками - без них в торжественное воскресенье не обойтись. Они олицетворяют листья пальм, с которыми встречали жители Иерусалима Христа, въезжавшего на ослике в город.

«Мы приносим веточки вербы и встречаем Христа как Небесного Царя. Это символ нашего ликования от встречи», - пояснил настоятель храма иерей Павел Колесников.

Эти веточки обязательно найдут себе место в домах горожан. Но массовой раздачи не будет, поскольку общественные молитвы в храмах категорически не приветствуются. Все - в индивидуальном порядке.

«Храм - та же лечебница, и люди приходят за моральной, за духовной помощью, поддержкой. Мы помогаем, когда умирает кто-то из близких. Но по возможности лучше, конечно, находиться дома - все об этом говорят, и патриарх тоже благословил всех в этот период находиться в домашних условиях», - добавил Павел Колесников.

«Многие сегодня из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда. По евангельскому слову, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно», - обратился к пастве патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.