Находящиеся на самоизоляции зареченцы могут причаститься на дому

09.04.2020 | 15:46

В Заречном в храме Серафима Саровского проходят онлайн-службы. Верующие горожане могут ежедневно смотреть их в прямом эфире.

Для этого желающие могут просто зайти в группу «Православный Заречный» социальной сети Instagram.

«С начала апреля прихожан в храмах стало меньше. Службы проходят по обычному расписанию, работают церковные лавки, но в нынешней ситуации советую воздержаться от посещения храмов, чтобы не позволить распространяться инфекции», - приводит слова иерея Виктора Сторожева портал «Заречье сегодня».

Кроме того, чтобы избежать большого скопления прихожан в храме, исповедовать и причащать горожан стали не только во время службы, но и в течение дня. Есть возможность провести таинства и на дому. Для этого нужно позвонить в Воскресенский молитвенный дом по номеру 60-18-81.

«Священник исповедует, особорует прихожанина и причастит запасными Дарами», - указано на портале.

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