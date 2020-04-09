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Общество

Находящиеся на самоизоляции зареченцы могут причаститься на дому

Печать

В Заречном в храме Серафима Саровского проходят онлайн-службы. Верующие горожане могут ежедневно смотреть их в прямом эфире.

Для этого желающие могут просто зайти в группу «Православный Заречный» социальной сети Instagram.

«С начала апреля прихожан в храмах стало меньше. Службы проходят по обычному расписанию, работают церковные лавки, но в нынешней ситуации советую воздержаться от посещения храмов, чтобы не позволить распространяться инфекции», - приводит слова иерея Виктора Сторожева портал «Заречье сегодня».

Кроме того, чтобы избежать большого скопления прихожан в храме, исповедовать и причащать горожан стали не только во время службы, но и в течение дня. Есть возможность провести таинства и на дому. Для этого нужно позвонить в Воскресенский молитвенный дом по номеру 60-18-81.

«Священник исповедует, особорует прихожанина и причастит запасными Дарами», - указано на портале.

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Источник — фото zarpressa.ru
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Гость|09.04.2020 15:53|

Да, изгоните из них бесов. А то они совсем одичали.

Гость|09.04.2020 15:55|

penzainform.ru писал(a):

Есть возможность провести таинства и на дому. Для этого нужно позвонить в Воскресенский молитвенный дом по номеру
Кто такого "ПРИХОДЯЩЕГО" исследовал на отсутствие заразы???

Вы что творите,бизес просел?

Гость|09.04.2020 15:57|

ОНЛАЙН КОШЕЛЁК КАКОЙ?

Гость|09.04.2020 16:15|

И ОТПЕТЬСЯ сразу....

Гость|09.04.2020 16:16|

Несколько дней назад митрополит Киево-Печерской лавры почувствовал себя плохо и сдал тест на коронавирус. Инфекцию также выявили у четырех монахов в монастыре. С 4 апреля богослужения в храме проходят без допуска верующих.

Гость|09.04.2020 16:17|

Дурдом на выезде.

Гость|09.04.2020 16:20|

Зареченцы и так без мозгов,тут ещё какой-то онлайн молится. Они теперь сойдутся у ворот лоссятника и будут творить"чудеса"

Гость|09.04.2020 16:21|

Далее кликнуть "Причатится" и войти в меню "Стяжать Божью Благодать".. ну лосятник продвинутый аш жуть

Имя: Гость
Комментарий:

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