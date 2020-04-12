Общество

Пензенские волонтеры могут бесплатно ездить в общественном транспорте

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В Пензенской области для волонтеров организовали бесплатный проезд в общественном транспорте. Тем, кто передвигается на личном автомобиле, компенсируют расходы на топливо.

Совершить бесплатную поездку можно не только в автобусах большого класса вместимости и троллейбусах, но и в маршрутках.

Кроме того, волонтеров обеспечивают средствами защиты и горячим питанием.

На настоящий момент добровольцы, помогающие тем жителям региона, которые находятся на самоизоляции и не выходят из дома, маломобильным группам населения, инвалидам, совершили почти полторы тысячи выездов, сообщили в пресс-службе правительства области.

На горячую линию поступило больше 2 500 звонков. Большинство связано с просьбами о покупке и доставке продуктов, лекарств, оплате услуг ЖКХ.

Обратиться за волонтерской помощью можно по телефонам: (8412) 54-18-98, 54-19-42, 56-42-68 или 8-800-200-34-11. Звонки принимаются круглосуточно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

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Гость||

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Гость||

О бесплатно. А не которые жители на самоизоляции но за свой счет.

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