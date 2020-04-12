Оперштаб обнародовал новые данные по заболеваемости COVID-19

12.04.2020 | 09:56

По данным на воскресенье, 12 апреля, в Пензенской области не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Всего в области было зарегистрировано 67 заболевших опасным вирусом. Один из пациентов, 75-летний пензенец, скончался, один человек выздоровел.

В настоящий момент на лечении в центре специализированных видов медпомощи находятся 65 пациентов. Трое из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Заболевание коронавирусом подтвердилось у жителей Пензы, Бессоновки, Заречного, Кузнецка, Наровчата, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина, Никольска, Городищенского района. Это случаи как привозные, так и контактные.

В России за последние сутки выявлены 2 186 заболевших, 246 человек выздоровело, 24 скончалось. За все время в стране зарегистрировано 15 770 случаев в 82 регионах. 130 человек погибли, 1 291 выздоровел.