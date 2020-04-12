Общество

Оперштаб обнародовал новые данные по заболеваемости COVID-19

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По данным на воскресенье, 12 апреля, в Пензенской области не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Всего в области было зарегистрировано 67 заболевших опасным вирусом. Один из пациентов, 75-летний пензенец, скончался, один человек выздоровел.

В настоящий момент на лечении в центре специализированных видов медпомощи находятся 65 пациентов. Трое из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Заболевание коронавирусом подтвердилось у жителей Пензы, Бессоновки, Заречного, Кузнецка, Наровчата, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина, Никольска, Городищенского района. Это случаи как привозные, так и контактные.

В России за последние сутки выявлены 2 186 заболевших, 246 человек выздоровело, 24 скончалось. За все время в стране зарегистрировано 15 770 случаев в 82 регионах. 130 человек погибли, 1 291 выздоровел.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В выходные тесты не подтверждают?

Гость||

Ахаха

Гость||

И это называется показуха информирования граждан

Д-р Шаффхаузен||

Понедельник ждемс

Гость||

Зато во вторник 30 новых будет. Вангую...

Гость||

Почему никого не выписывают, или всё перенесли на понедельник?

Всем здоровья и терпения!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.04.2020 10:11|

Зато во вторник 30 новых будет. Вангую...

Хватит уж ванговать- найди себе бабу

Гость||

Гость писал(a):

Почему никого не выписывают, или всё перенесли на понедельник?
Пока есть возможность лечить в стационаре, пусть лежат, это в Москве отправляют на долечивание.....

Гость||

А сколько тестов сделали за выходные?

Гость||

Это на фоне рекордного роста числа больных по стране за сегодня.

Гость||

Завтра +40 будет?

Гость||

Хорошо, конечно, но верится с трудом

Гость||

Чудеса какие: по всем регионам каждый день прирост, а у нас нет новых больных. Так в нашей области и победят короновирус.

Гость||

Новые данные были бы, если бы их обновлялись каждый день, а не раз в четыре дня!

Гость||

Дороги привести в порядок после снегопада не могут, много чего победят.

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Имя: Гость
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