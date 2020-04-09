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Общество | Елена Столярова опубликовала номер для обращений семей с детьми

09.04.2020|09:31
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Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова перешла на дистанционный прием обращений от жителей региона. Звонки принимаются по номеру 8 (903) 323-52-25.

Так, мать трех несовершеннолетних детей из Пензы обратилась к Елене Столяровой с просьбой объяснить, как оформить документы на получение пособий. Необходимость в выплатах возникла из-за изменения семейных обстоятельств и ухудшения семейного положения.

«Заявление передано в Социальное управление г. Пензы для разъяснения порядка и оказания помощи», - сообщается на сайте омбудсмена.

Еще одна жительница Пензы воспитывает детей в возрасте 7 лет и 1 года 9 месяцев и попросила разъяснить, куда она может обратиться за продуктовой помощью. Муж женщины потерял работу, семья столкнулась с материальными трудностями.

«Елена Столярова обратилась в минтруд и в отдел социального управления по Октябрьскому району г. Пензы. Помощь семье будет оказана», - уточняется на сайте уполномоченного.

Такую же просьбу озвучила мать несовершеннолетнего ребенка из Первомайского района. Горожанка не смогла узнать, положен ли ей продуктовый набор, в местном центре соцпомощи семье и детям. Информацию о ней срочно передали в районную администрацию.

Ранее сообщалось, что около 24 тысяч семей Пензенской области, которые стоят на учете как малообеспеченные, получат продуктовые наборы весом по 20 кг. В них входят рис, гречка, манка, подсолнечное масло, макароны и иная бакалея, сгущенное молоко и другие консервы, вафли, конфеты и печенье.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|09.04.2020 09:59|

Вот это номер!!!

Гость|09.04.2020 10:12|

penzainform.ru писал(a):

Елена Столярова обратилась в
Уважаемая Елена Столярова! Ещё обратитесь в полицию и прокуратуру,что бы навели порядок с профессиональными попрошайками цыганами-нищими,которые используют детей в преступном промысле. Суббота и воскресенье перед Пасхой и на саму Пасху,на кладбищах бывает нашествие цыган-попрошаек с детьми. Нужно искоренить этот преступный промысел с использованием детей раз и навсегда. Это грязное пятно и позор нашего города!!!

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