09.04.2020 | 09:31

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова перешла на дистанционный прием обращений от жителей региона. Звонки принимаются по номеру 8 (903) 323-52-25.

Так, мать трех несовершеннолетних детей из Пензы обратилась к Елене Столяровой с просьбой объяснить, как оформить документы на получение пособий. Необходимость в выплатах возникла из-за изменения семейных обстоятельств и ухудшения семейного положения.

«Заявление передано в Социальное управление г. Пензы для разъяснения порядка и оказания помощи», - сообщается на сайте омбудсмена.

Еще одна жительница Пензы воспитывает детей в возрасте 7 лет и 1 года 9 месяцев и попросила разъяснить, куда она может обратиться за продуктовой помощью. Муж женщины потерял работу, семья столкнулась с материальными трудностями.

«Елена Столярова обратилась в минтруд и в отдел социального управления по Октябрьскому району г. Пензы. Помощь семье будет оказана», - уточняется на сайте уполномоченного.

Такую же просьбу озвучила мать несовершеннолетнего ребенка из Первомайского района. Горожанка не смогла узнать, положен ли ей продуктовый набор, в местном центре соцпомощи семье и детям. Информацию о ней срочно передали в районную администрацию.

Ранее сообщалось, что около 24 тысяч семей Пензенской области, которые стоят на учете как малообеспеченные, получат продуктовые наборы весом по 20 кг. В них входят рис, гречка, манка, подсолнечное масло, макароны и иная бакалея, сгущенное молоко и другие консервы, вафли, конфеты и печенье.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.