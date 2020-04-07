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Общество | Пензенец ответит за фейк о количестве умерших от коронавируса

07.04.2020|12:57
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47-летний пензенец оказался автором фейка о коронавирусе. Мужчина распространил в соцсети недостоверную информацию о количестве умерших от COVID-19 и находящихся под наблюдением граждан.

Впоследствии сообщение было удалено, однако им заинтересовались правоохранители, которые оперативно выяснили личность автора поста.

Мужчина признался, что решил развить тему, связанную с распространением коронавируса в Пензе. А для убедительности написал, что информацию о количестве умерших пациентов он получил от своих родственников-врачей. Позже он признался, что где-то слышал эти сведения, но не проверил их истинность.

«На гражданина составлен протокол за злоупотребление свободой массовой информации. За это нарушение для граждан предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай распространения в мессенджерах и социальных сетях ложной информации, связанной с коронавирусом. Так, 17 марта появились сообщения о том, что над Пензой с вертолетов будут распылять дезинфицирующее средство, а людям будут измерять температуру со спутника лазером.

Еще один житель областного центра также анонимно разместил публикацию, в которой указал количество горожан, зараженных коронавирусом и находящихся под наблюдением врачей. Информация действительности не соответствовала.

В начале апреля за распространение заведомо ложной информации об эпидемиях, в том числе о коронавирусе, была введена уголовная ответственность. Виновному грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы до трех лет. Если из-за фейка будет причинен вред здоровью человека, то нарушителя оштрафуют на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, приговорят к работам или заключению на срок до трех лет. В случае смерти человека максимальный штраф увеличивается до двух миллионов рублей, срок заключения - до пяти лет.

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Гость|07.04.2020 13:22|

penzainform.ru писал(a):

На гражданина составлен протокол за злоупотребление свободой массовой информации. За это нарушение для граждан предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей,
Когда привлекут областную администрацию за постоянный п..ж(обман)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Гость|07.04.2020 13:35|

Шакалы премию зарабатывают. Самое время.

Гость|07.04.2020 13:37|

penzainform.ru писал(a):

написал, что информацию о количестве умерших пациентов он получил от врачей
Возможно он смотрел в будущее?

Гость|07.04.2020 13:41|

Гость писал(a):

Возможно он смотрел в будущее?
Возможно что он просто гомосек как и ты

Гость|07.04.2020 13:42|

Информация о контактных и незараженных 244 чел.не фейк?

Гость|07.04.2020 13:42|

А 25 млн высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году - это что? А белые трамвайчики, цирк, набережная, остановки с подогревом, бакунинский мост? Это что как не злоупотребление свободой массовой информации?

Гость|07.04.2020 13:52|

А то что Лисыны никого не заразили это не фейк ?

Гость|07.04.2020 14:01|

Нас значит в новостях информируют, преступность возросла, а правоохранители соц.сети отслеживают?

Гость|07.04.2020 14:02|

Просто очередное показательное выступление!

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