29.03.2020 | 14:08

В Пензе сотрудники полиции оперативно нашли 27-летнего горожанина, распространившего в социальной сети фейковую информацию.

Мужчина анонимно разместил публикацию, в которой указал количество зараженных коронавирусом горожан и находящихся под наблюдением врачей. Информация действительности не соответствовала. Позже автор спохватился и удалил пост, однако это его не спасло.

Правоохранители в короткий срок установили личность пензенца. Мужчина признался в содеянном и объяснил, что таким образом хотел выяснить у пользователей соцсети, какова реальная картина распространения опасного азиатского вируса в областном центре.

«В действиях данного гражданина содержатся признаки правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 000 до 100 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Также там призвали жителей региона в поисках информации о коронавирусе ориентироваться только на официальные источники.

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