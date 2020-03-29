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Общество | Захотевшему узнать правду о коронавирусе пензенцу грозит штраф

29.03.2020|14:08
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В Пензе сотрудники полиции оперативно нашли 27-летнего горожанина, распространившего в социальной сети фейковую информацию.

Мужчина анонимно разместил публикацию, в которой указал количество зараженных коронавирусом горожан и находящихся под наблюдением врачей. Информация действительности не соответствовала. Позже автор спохватился и удалил пост, однако это его не спасло.

Правоохранители в короткий срок установили личность пензенца. Мужчина признался в содеянном и объяснил, что таким образом хотел выяснить у пользователей соцсети, какова реальная картина распространения опасного азиатского вируса в областном центре.

«В действиях данного гражданина содержатся признаки правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 000 до 100 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Также там призвали жителей региона в поисках информации о коронавирусе ориентироваться только на официальные источники.

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Гость|29.03.2020 14:18|

Почему, когда распространяют фейковую информацию про оплату труда, уровень пенсий и т д, никто не ищет источник информации и не штрафует?

Гость|29.03.2020 14:24|

Гость писал(a):

Почему, когда распространяют фейковую информацию про оплату труда, уровень пенсий и т д, никто не ищет источник информации и не штрафует?
Не путай божий дар и яишницу.

Гость|29.03.2020 14:24|

Обнулятора первого штрафануть за фейк о зарплате среднего класса. Пидарасы.

Гость|29.03.2020 14:25|

вот так бы мошенников в интернете отслеживали и ловили, а тут прямо в короткий срок

Гость|29.03.2020 14:28|

penzainform.ru писал(a):

Также там призвали жителей региона в поисках информации о коронавирусе ориентироваться только на официальные источники.
как в 1986 году 26 апреля

Гость|29.03.2020 14:29|

Подозреваю, что это сеть ВК, прибежище гэбэшных сексотов, активно сотрудничающее в администрацией этой страны

Гость|29.03.2020 14:31|

Используйте прокси, дурачки, и аккаунт Васи Пупкина

Гость|29.03.2020 14:36|

Почему до сих пор депутат с женой не наказаны?

Гость|29.03.2020 14:36|

Гость писал(a):

вот так бы мошенников в интернете отслеживали и ловили, а тут прямо в короткий срок
Тут за вопросы ловят, я вы рискуете советы давать. ПЕРЕПУГАЙТЕСЬ И СИДИТЕ ДОМА ТИХО.

Гость|29.03.2020 14:38|

Гость писал(a):

Почему до сих пор депутат с женой не наказаны?
Капец, это провокационный вопрос, к тебе скоро приедут.

Гость|29.03.2020 14:39|

Гость писал(a):

Используйте прокси, дурачки, и аккаунт Васи Пупкина
Николай, это давно уже не работает, ты нам хорошо известен.

Гость|29.03.2020 14:41|

Гость писал(a):

Обнулятора первого штрафануть за фейк о зарплате среднего класса. Пидарасы.
А вот это уже серьезно, щас будешь спиной на камеру извиняться и сожалеть.

Имя: Гость
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