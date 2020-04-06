06.04.2020 | 16:22

Не через дверь, так через балкон пытались покинуть закрытый на карантин подъезд две жительницы одного из домов на улице Пролетарской. Первая - под предлогом забрать вещи из другой квартиры, вторая собиралась пойти трудиться.

«Потому что так не выпускают. У меня даже справка с работы есть, даже на работу не пускаете. Я вообще работаю в сфере снабжения людей продуктами, а меня на работу не выпускают», - рассказала горожанка.

На девушек 1999 и 2000 года рождения были составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Теперь им может грозить штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

«Извините, мы больше так не будем. Мы прекрасно понимаем, что это не смешно», - заявили девушки.

Другой инцидент произошел в одном из домов на ул. Ударной. Всем его жителям также было выдано предписание санитарного врача о соблюдении карантина. В вечернее время из подъезда выбежала женщина с криком, что в доме двое мужчин убивают друг друга.

«Участковый уполномоченный полиции, который охранял подъезд, не раздумывая, забежал в него и увидел, что на секционной площадке двое мужчин дерутся. От обоих исходил запах алкоголя. Полицейский разнял их. Тогда один из мужчин вернулся в свою комнату, взял топор и закричал, что убьет своего обидчика. Участковый выхватил из рук топор и вывел всех участников конфликта на улицу», - сообщил начальник участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.

Сотрудники пензенской полиции отмечают, что с начала введения ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции наблюдается увеличение количества противоправных деяний в быту. Было зарегистрировано 38 подобных происшествий, в том числе 3 убийства, 11 фактов причинения тяжких телесных повреждений, из них три повлекли смерть граждан. Основная причина совершения преступлений - употребление спиртных напитков и возникающие на этом фоне конфликты.

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