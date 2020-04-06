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Общество | В Заречном на карантине оказались жильцы трех подъездов

06.04.2020|11:49
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В Заречном на 6 апреля нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в администрации закрытого города.

В настоящий момент из 304 горожан, взятых медиками под наблюдение, в связи с истечением срока карантина отпущены 93. 211 человек по-прежнему на заметке у врачей. Это зареченцы, вернувшиеся из-за рубежа, а также контактировавшие с ними люди.

Ранее сообщалось о трех госпитализированных с подозрением на коронавирус горожанах. Подъезды, в которых они проживают, закрыты на карантин.

«В настоящее время режим карантина устанавливается при всех подозрительных, но еще не подтвержденных случаях», - напомнили в администрации Заречного.

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Гость|06.04.2020 12:03|

Хоть на несколько зареченских идиотов в Пензе будет меньше.

Гость|06.04.2020 12:10|

Ахаха , как мало радости у обиженных по жизни, пусть хоть это из порадует

Гость|06.04.2020 12:11|

penzainform.ru писал(a):

Ранее сообщалось о трех госпитализированных с подозрением на коронавирус горожанах.
Так когда у них результат анализа придет?

Гость|06.04.2020 12:15|

Хоть на несколько зареченских идиотов в Пензе будет меньше.

Так пензенских будет больше.

Гость|06.04.2020 12:16|

По области в каких районах выявлено. Не пишется ни где

Гость|06.04.2020 12:22|

Зато пишется в след.новости о привозе из Армении и Москвы!

Гость|06.04.2020 12:24|

Когда будут окончательные результаты??? Двоих увезли в пятницу, прошло три дня - информации ноль! 21 век на дворе, результаты анализов с голубями послали или что?

Гость|06.04.2020 12:31|

А кто знает, где господа Лисины живут, вроде бы в Заречном?

Гость|06.04.2020 12:32|

Опять Заречный!? Почему 3 подъезд а? Надо Пензу отгородить от очага Заречного,так будет надёжнее. Жизнь одна вот такая штука. Постоянно Заречный постоянно беспокоит нас добрых жителей нашего города Пензы.

Гость|06.04.2020 13:02|

Как же теперь лоси и косуль?,а? Немедленно заварить ворота тройным швом.

Гость|06.04.2020 13:30|

Нашли время ,для объяснений в любви ,к людям в Заречном. Начните с себя! Добрые Вы наши!

Гость|06.04.2020 13:32|

Опять,не пишут улицу, дом.

Имя: Гость
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