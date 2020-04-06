06.04.2020 | 11:49

В Заречном на 6 апреля нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в администрации закрытого города.

В настоящий момент из 304 горожан, взятых медиками под наблюдение, в связи с истечением срока карантина отпущены 93. 211 человек по-прежнему на заметке у врачей. Это зареченцы, вернувшиеся из-за рубежа, а также контактировавшие с ними люди.

Ранее сообщалось о трех госпитализированных с подозрением на коронавирус горожанах. Подъезды, в которых они проживают, закрыты на карантин.

«В настоящее время режим карантина устанавливается при всех подозрительных, но еще не подтвержденных случаях», - напомнили в администрации Заречного.

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