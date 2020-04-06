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Общество | В Пензе после ДТП оштрафовали перевозчика с маршрута № 82с

06.04.2020|08:57
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В Пензе мировой суд Ленинского района рассмотрел административное дело в отношении перевозчика на маршруте № 82с. Индивидуальному предпринимателю инкриминировалось нарушение лицензионных условий.

Нижне-Волжское управление Ространснадзора провело внеплановую выездную проверку деятельности перевозчика в феврале. Поводом для нее стало ДТП, случившееся 26 ноября 2019 года на улице Гагарина.

Водитель, управляя принадлежащим предпринимателю автобусом Mercedes-Benz, слишком резко повернул вправо, в результате чего 58-летний пассажир в салоне упал и получил травмы.

Инспекторы Ространснадзора выяснили, что предприниматель неправильно заполнял путевые листы, а также не проводил анализ причин и условий ДТП.

Свою вину перевозчик признал. Изучив материалы дела, суд оштрафовал его на 20 000 рублей.

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Гость|06.04.2020 09:19|

82 с никогда по ул Гагарина не ходил.новый маршрут чтоли придумали?

Гость|06.04.2020 09:20|

82 с ведь не должен быть на ул. Гагарина ...

Гость|06.04.2020 09:31|

в карантин работают суды?!

фейковая новость. Сейчас суды не работают, только по экстренным делам, а это явно не экстренное дело

Гость|06.04.2020 09:34|

А ДПСника без макси уже оштрафовали или только штрафуют простых смертных? А вдруг он болеет в легкой форме или является переносчиком? "Если действия гражданина во время карантина представляют опасность для окружающих, с него могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей, с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей." Закон должен быть равен для всех!

Гость|06.04.2020 10:04|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе мировой суд Ленинского района рассмотрел административное дело в отношении перевозчика на маршруте № 82с. Индивидуальному предпринимателю инкриминировалось нарушение лицензионных условий.
Стоп.Держателем маршрута ,который его обслуживает по контракту является Дилижанс братьев Фоминых и Тюгаева,а ИП всего лишь субподрядчик ,т.е. Дилижанс как всегда соскочил !Пусть Лузгин ответит зачем нужен посредник в лице Дилижанса или Меркурия ,если у них официально нет ни подвижного состава,ни водителей .Пора заканчивать этот бардак и вакханалию,давно известно что это ИП карманное и принадлежит Дилижансу ,а делают они этот финт ,что бы уходить от налогов (ИП платят на порядок меньше) и уходить от ответственности как в этом случае. Надо запретить транспортным компаниям заниматься общественными перевозками без наличия своего подвижного состава и категорически запретить использовать при пассажирских перевозках субподрядчиков. Это одно ОПГ в лице чиновников и бизнеса ,а страдает и издержки несёт народ.

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