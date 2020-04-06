В Пензе мировой суд Ленинского района рассмотрел административное дело в отношении перевозчика на маршруте № 82с. Индивидуальному предпринимателю инкриминировалось нарушение лицензионных условий.
Нижне-Волжское управление Ространснадзора провело внеплановую выездную проверку деятельности перевозчика в феврале. Поводом для нее стало ДТП, случившееся 26 ноября 2019 года на улице Гагарина.
Водитель, управляя принадлежащим предпринимателю автобусом Mercedes-Benz, слишком резко повернул вправо, в результате чего 58-летний пассажир в салоне упал и получил травмы.
Инспекторы Ространснадзора выяснили, что предприниматель неправильно заполнял путевые листы, а также не проводил анализ причин и условий ДТП.
Свою вину перевозчик признал. Изучив материалы дела, суд оштрафовал его на 20 000 рублей.
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82 с никогда по ул Гагарина не ходил.новый маршрут чтоли придумали?