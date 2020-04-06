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Общество | Пензенцев не будут штрафовать за просрочку оплаты услуг ЖКХ

06.04.2020|14:43
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Пензенцев не будут штрафовать за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Решение было принято на федеральном уровне и озвучено в понедельник, 6 апреля.

«Вводится временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также решено исключить это время из расчета межповерочного интервала для приборов учета.

Кроме того, жителей области на три месяца, с 1 апреля по 30 июня, освободили от уплаты взносов на капремонт. Это касается всех собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе и юридических лиц и собственников, которые формируют фонд на спецсчетах. До конца года размер взноса не изменится, он останется на том же уровне: 7 рублей 50 копеек за 1 квадратный метр.

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Гость|06.04.2020 14:57|

счастье то какое!!!

ВОт это реальная щедрость от нашей власти!

А не как в штатах, подачка - жалкие 1000 баксов!

Имя: Гость
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