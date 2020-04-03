03.04.2020 | 09:53

Большинство жителей Пензы соблюдает требование оставаться в своих домах. По данным «Яндекса», городской индекс самоизоляции утром в пятницу, 3 апреля, составляет 4,1. Это значит, что на улицах почти никого нет.

Для расчета индекса сравнивается уровень активности в настоящий момент и в обычный будний день до эпидемии коронавируса. При этом используются обезличенные данные из приложений «Яндекса», установленных на смартфонах граждан.

Чем выше индекс, тем лучше жители города справляются с задачей самоизоляции (именно ее называют одной из главных мер в борьбе с эпидемией COVID-19). В обычное «докоронавирусное» утро показатель для Пензы составлял 2,7. Таким образом, к началу пятницы, 3 апреля, он вырос на 1,4 балла.

Накануне, 2 апреля, минимальный показатель составил 3,7. Он фиксировался в период с 12:00 до 15:00.

Режим обязательной самоизоляции введен в Пензенской области с 31 марта. Граждане не должны покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор - выносить на ближайшую площадку.

2 апреля стало известно, что нерабочим в России будет весь апрель. Жители Пензенской области, оставшиеся без работы и денег, опасаются за свое будущее.

«Чем платить за съемные квартиры, коммуналку, еду? Мы остались без средств к существованию! Дайте хоть работу!» - возмутилась одна из жительниц региона.

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