03.04.2020 | 11:03

ООО «Каменское транспортное предприятие» не сможет в течение 90 суток использовать свой автобус ПАЗ 320412-05. Такое решение вынес Каменский городской суд Пензенской области.

20 февраля у автовокзала Пензы инспектор Нижне-Волжского управления Ространснадзора проверил автобус, перевозивший пассажиров по маршруту № 424 (Пенза – с-з «Прогресс»), и выяснил, что транспортное средство не включено в реестр лицензий. Это является грубым нарушением лицензионных требований и условий.

25 марта дело было рассмотрено в суде. Директор ООО «Каменское ТП» полностью признал вину и сообщил, что принял меры по устранению выявленных недостатков. Однако избежать ответственности у него шансов не было: правонарушение не является малозначительным.

Суд назначил ООО «Каменское транспортное предприятие» наказание в виде лишения возможности использовать автобус в течение почти трех месяцев.