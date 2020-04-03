ООО «Каменское транспортное предприятие» не сможет в течение 90 суток использовать свой автобус ПАЗ 320412-05. Такое решение вынес Каменский городской суд Пензенской области.
20 февраля у автовокзала Пензы инспектор Нижне-Волжского управления Ространснадзора проверил автобус, перевозивший пассажиров по маршруту № 424 (Пенза – с-з «Прогресс»), и выяснил, что транспортное средство не включено в реестр лицензий. Это является грубым нарушением лицензионных требований и условий.
25 марта дело было рассмотрено в суде. Директор ООО «Каменское ТП» полностью признал вину и сообщил, что принял меры по устранению выявленных недостатков. Однако избежать ответственности у него шансов не было: правонарушение не является малозначительным.
Суд назначил ООО «Каменское транспортное предприятие» наказание в виде лишения возможности использовать автобус в течение почти трех месяцев.
Слава богу есть достойные герои, которые защищают пензенцев от коварных автобусов ПАЗ!
Прошу наградить отважного инспектора личным оружием!