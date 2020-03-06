06.03.2020 | 18:17

Пенза в седьмой раз присоединится к всемирной акции добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант». Мероприятие пройдет в субботу, 4 апреля. Автором текста в 2020 году стал сибирский писатель Андрей Геласимов.

Свою грамотность горожане проверят на семи площадках.

Написать диктант можно будет на историко-филологическом факультете пединститута, в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, в школе микрорайона Города Спутник, в пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения.

Также откроются новые локации: здание администрации города, санаторий имени В. Володарского и УФСИН по Пензенской области.

«Будут действовать площадки в большинстве районов области. В Сурском крае акцию посвятят Александру Куприну. В этом году нашему земляку исполняется 150 лет», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Для участия в акции необходимо заранее зарегистрироваться на одной из площадок. Сделать это можно с 25 марта на сайте totaldict.ru.

Поднять уровень своей грамотности и вспомнить правила орфографии и пунктуации горожане, желающие написать Тотальный диктант, смогут на занятиях «Школы русского языка». Их проведут бесплатно в городской библиотеке имени В. Г. Белинского (улица Кирова, 69).

«Финальные встречи пройдут 7 и 21 марта в 14:00», - добавили в мэрии.

В 2019 году Тотальный диктант в Пензенской области написали 1 425 жителей региона на 33 площадках. Как сообщили организаторы акции, это на 200 человек больше, чем в 2018-м.

Пятерку за знание русского языка в итоге получили 124 участника акции: 66 - в Пензе, 58 - в районах.

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