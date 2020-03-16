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Общество | В связи с пандемией пензенцы напишут «Тотальный диктант» осенью

16.03.2020|11:55
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Акцию добровольной проверки грамотности, традиционно проводившуюся в апреле, перенесут на осень.

Сообщение об этом в понедельник, 16 марта, появилось в официальной группе проекта «Тотальный диктант» социальной сети «ВКонтакте».

Перенос мероприятия связан с пандемией коронавируса.

«Огромные подготовительные усилия организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли о переносе даты акции по какой-либо причине. Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения», - отметили в группе.

«Тотальный диктант» перенесут на осень не только в России, но и практически во всех зарубежных странах.

Новую дату акции объявят 25 марта.

Ранее стало известно, что в 2020 году пензенцы смогут проверить свою грамотность на новых площадках. Свои двери для написания диктанта откроют здание администрации города, санаторий имени Володарского и региональное управление ФСИН.

Источник — фото vk.com/totaldict
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Гость|16.03.2020 12:08|

Да кому это вообще нужно ,да кому это вообще надо .

Гость|16.03.2020 12:12|

Остров дураков

Гость|16.03.2020 12:17|

Мы гаматные .

Гость|16.03.2020 12:34|

penzainform.ru писал(a):

В связи с пандемией пензенцы напишут «Тотальный диктант» осенью
Вы зачем нагнетаете её пандемию (страх) перед тем чего нет. Страх он живет в СМИ.

Гость|16.03.2020 12:41|

кому нужны ваши диктанты хренанты у людей мысли как выжить в это непростое время

Гость|16.03.2020 12:50|

Гость писал(a):

Страх он живет в СМИ.
Умри без страха?

Гость|16.03.2020 12:56|

Гость писал(a):

Вы зачем нагнетаете её пандемию (страх) перед тем чего нет.
Чтобы стадо перед опасностью сплотилось вокруг вожака. Мировые враги уже не катят, а скоро голосование...

Гость|16.03.2020 13:19|

а выборы никак не перенесут?

Гость|16.03.2020 13:22|

Не выборы, а голосование! Выбрали уже...

Гость|16.03.2020 13:24|

ну голосование. какая разница

Гость|16.03.2020 13:25|

Гость писал(a):

а выборы никак не перенесут?
Парад состоится в любую погоду!

Гость|16.03.2020 13:25|

умрем но пойдем за вечную власть голосовать

Гость|16.03.2020 13:26|

Не парад, а цирк...

Имя: Гость
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