В связи с пандемией пензенцы напишут «Тотальный диктант» осенью

16.03.2020 | 11:55

Акцию добровольной проверки грамотности, традиционно проводившуюся в апреле, перенесут на осень.

Сообщение об этом в понедельник, 16 марта, появилось в официальной группе проекта «Тотальный диктант» социальной сети «ВКонтакте».

Перенос мероприятия связан с пандемией коронавируса.

«Огромные подготовительные усилия организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли о переносе даты акции по какой-либо причине. Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения», - отметили в группе.

«Тотальный диктант» перенесут на осень не только в России, но и практически во всех зарубежных странах.

Новую дату акции объявят 25 марта.

Ранее стало известно, что в 2020 году пензенцы смогут проверить свою грамотность на новых площадках. Свои двери для написания диктанта откроют здание администрации города, санаторий имени Володарского и региональное управление ФСИН.