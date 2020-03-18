18.03.2020 | 08:30

Во вторник, 17 марта, в общественном транспорте Пензы провели дезинфекцию. К работе привлекли волонтеров.

«Дезинфекция проводилась антибактериальным средством с применением одноразовых салфеток», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За несколько часов было обработано более тридцати автобусов и троллейбусов.

«Мы помогаем компаниям-перевозчикам, а главное - обычным людям проводить профилактику распространения вирусных инфекций. Нет ничего лучше профилактики, ведь давно известно, что болезнь лучше предупредить», - рассказал один из волонтеров.

Он также отметил, что санитарную обработку салона, в том числе поручней, необходимо проводить по несколько раз в день.

«Это хорошая акция. Ведь транспорт - это общественное место, где скапливается большое количество людей. Лишняя дезинфекция не помешает», - поделилась мнением одна из пассажирок.

Волонтеры не только обработали салоны транспортных средств, но и раздали гражданам памятки с алгоритмом действий при наличии симптомов ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции.

По данным на утро среды, 18 марта, в Пензе зарегистрирован один случай заражения COVID-19. Пациентка находится в стационаре, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Школьникам продлили весенние каникулы, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, проведение массовых мероприятий запретили до 15 апреля.

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