Сетевое издание|18+|Среда|18 мар 2020|09:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  84.43  |  $  76.85

Общество | В Пензе волонтеры обработали общественный транспорт антисептиками

18.03.2020|08:30
Печать

Во вторник, 17 марта, в общественном транспорте Пензы провели дезинфекцию. К работе привлекли волонтеров.

«Дезинфекция проводилась антибактериальным средством с применением одноразовых салфеток», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За несколько часов было обработано более тридцати автобусов и троллейбусов.

«Мы помогаем компаниям-перевозчикам, а главное - обычным людям проводить профилактику распространения вирусных инфекций. Нет ничего лучше профилактики, ведь давно известно, что болезнь лучше предупредить», - рассказал один из волонтеров.

Он также отметил, что санитарную обработку салона, в том числе поручней, необходимо проводить по несколько раз в день.

«Это хорошая акция. Ведь транспорт - это общественное место, где скапливается большое количество людей. Лишняя дезинфекция не помешает», - поделилась мнением одна из пассажирок.

Волонтеры не только обработали салоны транспортных средств, но и раздали гражданам памятки с алгоритмом действий при наличии симптомов ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции.

По данным на утро среды, 18 марта, в Пензе зарегистрирован один случай заражения COVID-19. Пациентка находится в стационаре, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Школьникам продлили весенние каникулы, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, проведение массовых мероприятий запретили до 15 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|18.03.2020 08:42|

Это как комсомольцы вперёд на минные склады?Хозяин бабло не поделит?

Гость|18.03.2020 08:50|

В связи с планируемым уменьшением пассажиропотока и сокращением выручки перевозчиков, есть совершенная необходимость безвозмездной помощи из бюджета частным перевозчикам, в размере не менее 300-400 млн.р., ежемесячно.

Гость|18.03.2020 08:51|

Пора вводить карточки на основные продукты питания. А то безумные буртасы выгребли из магазинов соль, крупы и сахар.

Гость|18.03.2020 08:59|

Пенза помойка грязь и разруха УЖАС!

Гость|18.03.2020 09:00|

А почему безвозмездная помощь только частным перевозчикам? Которые итак народ доят каждый день. Если так будет продолжаться, то людей будут отправлять в отпуск без содержания. Им кто и что компенсирует?

Гость|18.03.2020 09:05|

Почему не построили КРЕМАТОРИЙ? Вирусные трупы в землю закапывать ,если мор будет.?

Гость|18.03.2020 09:14|

как достала эта показуха! займитесь делом...

Гость|18.03.2020 09:19|

это обязаны делать сами перевозчики, а не заставлять студентов и школьников, называя их волонтёрами! Пусть дети депутатов этим займутся!

Гость|18.03.2020 09:23|

Да, ладно! Пользы от их санобработки - НОЛЬ. Один пиар для мгер...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте