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Общество | Пензенского депутата не впечатлил ответ мэра по коронавирусу

16.03.2020|18:14
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В понедельник, 16 марта, на заседании комиссии городской думы депутат Сергей Лукичев заявил о недостаточности мер, принимаемых в Пензе в целях противодействия коронавирусу.

«Меня ответ главы по контролю за коронавирусом не очень впечатлил. Смотрите, если мы не будем сейчас держать контакт с населением, у нас может возникнуть ажиотаж. У нас уже продукты начали пропадать. Я сам видел это в субботу, круп уже мало. Ну и так далее. Я предлагаю освещать проблему эту, чтобы не создавать в городе панику.

Масок у нас в аптеках ноль. Сегодня я случайно заехал в аптеку на Окружной, увидел аптекаря в маске. Спрашиваю: «Где вы купили?» Она говорит: «Дорого, 70 рублей». Я говорю: «Хорошо, 70 так 70». Она дает мне адрес аптеки, я приезжаю - нет. Смысл такой: у нас в городе нет элементарных средств защиты. О чем мы вообще можем говорить?

Коронавирус распространяется именно при этой температуре, то есть при более высокой и низкой он не так активен, у него градация идет от 4 до 8, по-моему, градусов тепла. То, что сейчас у нас и происходит. То есть у нас может буквально через две-три недели пик возникнуть.

Сейчас соцсети наполнятся вот этой вот информацией. Если будет информационный вакуум, он заполнится негативной информацией, которая может даже не соответствовать действительности», - высказал свое мнение народный избранник.

Ранее глава администрации Андрей Лузгин заявил, что оснований для паники нет, а вот основания для того, чтобы соблюдать необходимые меры предосторожности, есть.

«С завтрашнего дня мы отправляем школьников на каникулы, все ссузы, техникумы и вузы перейдут на формат дистанционного обучения», - пояснил мэр. Также он отметил, что в целях противодействия распространению инфекций проводится санобработка общественного транспорта.

15 марта стало известно о том, что с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница областного центра. Результаты ее анализов, проведенных в Пензе, оказались положительными. Для дальнейшего подтверждения или опровержения диагноза их отправили в Новосибирск.

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Гость|16.03.2020 18:25|

а в 44 гимназии карантин не для всех !!!!

дети,которые ходят на подготовку к школе туда-так и продолжат ходить!!!!

потому что не хочется деньги терять или занятия переносить??

ПОЖАЛУЙСТА,примите меры!!!!

Гость|16.03.2020 18:36|

а чё рожа такая довольная

Гость|16.03.2020 18:37|

Наконец то хоть один реально оценил всю обстановку в городе! Честь и хвала ему! Нужно уже действовать, а не рапортовать о том, что в городе все хорошо!!!

Гость|16.03.2020 18:46|

Вот про маски и продукты - реальность. Где сахар? Это что за безобразие, почему сетевики создают ажиотаж на продуктах? Куда смотрит Роспотребнадзор и ФАС? Прижмите спекулянтов к стенке, вам за это деньги платят!

Гость|16.03.2020 18:51|

Гость писал(a):

Прижмите спекулянтов к стенке, вам за это деньги платят!
Не правильная постановка вопроса!!!

К стенке лучше ставить...

Гость|16.03.2020 18:55|

Все правильно депутат озвучил, сегодня зашел в аптеку называется со склада, это аптека напротив магазина Весна там на двери весит обьявление Масок нет,и когда будут не известно. Спрашивается, как же бороться с коронавирусом.

Гость|16.03.2020 19:12|

Гость писал(a):

Масок нет,и когда будут не известно. Спрашивается, как же бороться с коронавирусом.
Вы чо помешались на масках Маски от коронавируса это смешно. Край это противогаз или бункер.

Гость|16.03.2020 19:12|

Сегодня ехала в маршрутке, что то я не заметила обработки транспорта. Пыль кругом. Или это спец.пыль от вируса?

Гость|16.03.2020 19:12|

А респираторы есть?

Гость|16.03.2020 19:13|

Где купить противогаз

Гость|16.03.2020 19:17|

Надо делать с гороха Брум-брум.

Гость|16.03.2020 19:24|

руководители вообще делать не хотят,все у них под контролем,что под контролем непонятно

Гость|16.03.2020 19:26|

Почемуинет в аптеках масок и других средств безопасности?Много говорят-ничего не делают для безопасности людей!

Гость|16.03.2020 19:33|

Сегодня в ленте студенты пакистана всю жратву скупила

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