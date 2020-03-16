16.03.2020 | 18:14

В понедельник, 16 марта, на заседании комиссии городской думы депутат Сергей Лукичев заявил о недостаточности мер, принимаемых в Пензе в целях противодействия коронавирусу.

«Меня ответ главы по контролю за коронавирусом не очень впечатлил. Смотрите, если мы не будем сейчас держать контакт с населением, у нас может возникнуть ажиотаж. У нас уже продукты начали пропадать. Я сам видел это в субботу, круп уже мало. Ну и так далее. Я предлагаю освещать проблему эту, чтобы не создавать в городе панику.

Масок у нас в аптеках ноль. Сегодня я случайно заехал в аптеку на Окружной, увидел аптекаря в маске. Спрашиваю: «Где вы купили?» Она говорит: «Дорого, 70 рублей». Я говорю: «Хорошо, 70 так 70». Она дает мне адрес аптеки, я приезжаю - нет. Смысл такой: у нас в городе нет элементарных средств защиты. О чем мы вообще можем говорить?

Коронавирус распространяется именно при этой температуре, то есть при более высокой и низкой он не так активен, у него градация идет от 4 до 8, по-моему, градусов тепла. То, что сейчас у нас и происходит. То есть у нас может буквально через две-три недели пик возникнуть.

Сейчас соцсети наполнятся вот этой вот информацией. Если будет информационный вакуум, он заполнится негативной информацией, которая может даже не соответствовать действительности», - высказал свое мнение народный избранник.

Ранее глава администрации Андрей Лузгин заявил, что оснований для паники нет, а вот основания для того, чтобы соблюдать необходимые меры предосторожности, есть.

«С завтрашнего дня мы отправляем школьников на каникулы, все ссузы, техникумы и вузы перейдут на формат дистанционного обучения», - пояснил мэр. Также он отметил, что в целях противодействия распространению инфекций проводится санобработка общественного транспорта.

15 марта стало известно о том, что с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница областного центра. Результаты ее анализов, проведенных в Пензе, оказались положительными. Для дальнейшего подтверждения или опровержения диагноза их отправили в Новосибирск.

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