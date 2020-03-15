15.03.2020 | 18:07

В пензенском аэропорту принимают все меры к нераспространению вируса COVID-19. Профилактические мероприятия начали проводить с 4 марта.

Ежедневно выполняется дезинфекция автобуса, который доставляет пассажиров до воздушного судна, обрабатываются поручни, сиденья, трап. В здании аэровокзала перед каждой регистрацией специальными средствами протирают стойку, дверные ручки.

Кроме того, сотрудников осматривают медики, измеряют температуру тела.

«4 марта нами были проведены плановые учения в случае нештатной ситуации с привлечением воздушного судна. Было определено место удаленной стоянки, разработана схема оповещения. Все мероприятия проводились в соответствии с разработанным планом, утвержденным Роспотребнадзором», - рассказал руководитель аэропорта Юрий Осколков.

По его словам, в ближайшее время в здании аэровокзала начнут транслировать информационные аудиоролики с информацией о коронавирусе.

В воскресенье, 15 марта, с подозрением на эту опасную инфекцию в больницу госпитализировали пензенца.

Состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное. Он стабилен. Сейчас специалисты проводят необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.

По решению главы региона Ивана Белозерцева с 16 марта в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Количество массовых публичных мероприятий ограничат, также рассмотрят вопрос об увеличении продолжительности каникул у школьников. В дошкольных учреждениях усилят профилактические и контрольные меры.