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Общество | В Пензе торжественно сдали проблемный дом в Сосновке

28.12.2019|11:23
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В субботу, 28 декабря, в микрорайоне № 4 «Среда» пензенского жилого района Сосновка состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию нового дома, входившего в число проблемных.

Первым застройщиком была компания «Декор-Трейд», однако она не смогла выполнить своих обязательств. Дольщиков, оказавшихся в сложной ситуации, поддержал губернатор Иван Белозерцев. Он неоднократно сообщал о том, что следит за работами на проблемных домах из своего кабинета, и даже выложил в Instagram фото монитора, транслирующего вид на новостройку, назвав его «всевидящим оком».

Обращаясь к участникам церемонии, Иван Белозерцев поблагодарил всех, кто внес свой вклад в решение трудного вопроса.

«Проблемный был дом, один из самых больших - 300 с лишним квартир. Работа проведена очень большая», - отметил он.

«Иван Белозерцев подарил новоселам большой торт, пожелал здоровья, счастья и любви, добрососедства и уюта в новых квартирах», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Видеоролик с новостройкой губернатор выложил на своей странице в Twitter.

Источник — видео twitter.com/BelozercevIA
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Гость|28.12.2019 12:11|

Да хрен с ними с этими дольщиками, нехер покупать воздух...

Гость|28.12.2019 12:30|

ну не все такие богатенькие как ты))

Гость|28.12.2019 12:34|

Спасибо огромное Губернатору И.А.Белозерцеву, строителю Ю.А.Крячко, Н.П.Симонову и всем кто причастен к такому радостному событию-за год завершено строительство дома! Без Вас многие семьи бы с трудом выживали! Спасибо еще раз!

Имя: Гость
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