28.12.2019 | 11:23

В субботу, 28 декабря, в микрорайоне № 4 «Среда» пензенского жилого района Сосновка состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию нового дома, входившего в число проблемных.

Первым застройщиком была компания «Декор-Трейд», однако она не смогла выполнить своих обязательств. Дольщиков, оказавшихся в сложной ситуации, поддержал губернатор Иван Белозерцев. Он неоднократно сообщал о том, что следит за работами на проблемных домах из своего кабинета, и даже выложил в Instagram фото монитора, транслирующего вид на новостройку, назвав его «всевидящим оком».

Обращаясь к участникам церемонии, Иван Белозерцев поблагодарил всех, кто внес свой вклад в решение трудного вопроса.

«Проблемный был дом, один из самых больших - 300 с лишним квартир. Работа проведена очень большая», - отметил он.

«Иван Белозерцев подарил новоселам большой торт, пожелал здоровья, счастья и любви, добрососедства и уюта в новых квартирах», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Видеоролик с новостройкой губернатор выложил на своей странице в Twitter.