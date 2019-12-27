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Общество | Мэрия Пензы: Нельзя употреблять бытовую химию в качестве спиртного!

27.12.2019|12:08
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В преддверии Нового года в администрации Пензы напомнили несколько правил, которые помогут горожанам избежать употребления фальсифицированного алкоголя.

Во-первых, легальное спиртное не продается ночью. Розничная продажа этого товара запрещена с 23:00 до 8:00. Продавать крепкое спиртное могут только юридические лица, а слабоалкогольные напитки и пиво - еще и индивидуальные предприниматели.

Во-вторых, качественный алкоголь нельзя купить в киосках, ларьках и палатках, то есть объектах нестационарной торговли, а также с рук. Покупать его можно только в торговых объектах, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, копия которой должна быть размещена на видном месте в «Уголке потребителя».

В-третьих, хорошее спиртное не может быть разлито в пластиковые канистры. При продаже вместе с бутылкой в обязательном порядке выдается чек.

Кроме того, в мэрии напомнили, что нельзя заменять алкогольные напитки непищевыми спиртосодержащими жидкостями, средствами бытовой химии, парфюмерией и косметикой.

В ноябре 2016 года в Кузнецке после употребления суррогатного алкоголя, выданного за ром Bacardi Black и купленного по цене 300 рублей за бутылку, 17 человек оказались в больнице, пятеро из них скончались. Продавец смертельно опасной жидкости оказался к тому же мошенником и в итоге отправился в колонию строгого режима на 8 лет.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|27.12.2019 12:22|

точно нельзя?

А если в храмике освятить?

Гость|27.12.2019 12:24|

Одеколон тема.

Гость|27.12.2019 12:25|

Мэрия Пензы - ну так и не употребляйте. Мэрия Пензы - зачем вы пьете всё, что горит?

Имя: Гость
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