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Происшествия | В Пензе после трех дней поисков нашли пропавших подростков

26.12.2019|09:16
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В Пензе нашли пропавших подростков. 13-летнюю девочку и 15-летнего юношу вернули в их дома в ночь с 25 на 26 декабря.

Школьники убежали 22 декабря. На следующее утро их видели вместе на остановке общественного транспорта возле ТЦ «Коллаж» на проспекте Строителей.

Поисками пропавших занимались сотрудники полиции и волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

В ночь с 25 на 26 декабря в группе добровольцев в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение одного из пользователей: «Нашли. Дома с родителями».

Позднее информацию подтвердили представители регионального управления МВД.

«Они были найдены сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ночью около дома на улице Проломной», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Подростков отвезли домой. Где они находились, пока неизвестно. Их еще не опрашивали.

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Гость|26.12.2019 09:22|

Родительские запреты,первая любовь,прогулки под луной...

Понять и простить.

Гость|26.12.2019 09:24|

penzainform.ru писал(a):

сотрудники полиции и волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».
penzainform.ru писал(a):
Они были найдены сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних
Опять полиция работала. и детишки из лизы тупо пиарились.

Зато в каждой новости - "волонтеры"... Дети неумные, а не волонтеры.

Гость|26.12.2019 09:29|

У них чё радаки бух-бух?

Гость|26.12.2019 09:31|

Болезней, чем тебе насолили детишки? Не взяли в свои ряды?

Гость|26.12.2019 10:08|

Выпороть папу, маму, и дочку будет польза и другим в назидание.

Гость|26.12.2019 10:18|

моду взяли, чуть что не по ним так сразу в бега - ставьте на учет и пусть отмечаются. зажрались детки совсем

Гость|26.12.2019 10:18|

Улица Проломная...и этим всё сказано...

Гость|26.12.2019 10:20|

Раньше в 15 женили. Природа хочет поскорей взять свое ( продолжить род) и начать избавляться от организма.

Гость|26.12.2019 10:26|

Жрали миксы на вписке?

Имя: Гость
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