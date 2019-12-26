26.12.2019 | 09:16

В Пензе нашли пропавших подростков. 13-летнюю девочку и 15-летнего юношу вернули в их дома в ночь с 25 на 26 декабря.

Школьники убежали 22 декабря. На следующее утро их видели вместе на остановке общественного транспорта возле ТЦ «Коллаж» на проспекте Строителей.

Поисками пропавших занимались сотрудники полиции и волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

В ночь с 25 на 26 декабря в группе добровольцев в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение одного из пользователей: «Нашли. Дома с родителями».

Позднее информацию подтвердили представители регионального управления МВД.

«Они были найдены сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ночью около дома на улице Проломной», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Подростков отвезли домой. Где они находились, пока неизвестно. Их еще не опрашивали.