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Общество | Пензенская прокуратура официально извинилась перед Валерием Савиным

23.12.2019|17:10
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Прокуратура Пензенской области извинилась перед бывшем вице-губернатором Валерием Савиным, которого признали невиновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Копия соответствующего документа, датированного 12 декабря и подписанного заместителем прокурора области Олегом Световым, поступила в редакцию ИА «ПензаИнформ» в понедельник, 23-го числа.

«От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности. Разъясняю, что действующим уголовно-процессуальным законодательством вам предоставлено право обратиться в суд с требованием о возмещении имущественного вреда, восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав, а также предъявить иск о компенсации морального вреда», - говорится в документе.

28 июня Ленинский районный суд вынес Валерию Савину приговор по делу о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Речь шла о предоставлении ему участка из состава земель, якобы ранее выделенных СНТ «Искра».

Служители Фемиды пришли к выводу, что доводы в отношении Валерия Савина носят предположительный характер. Доказательства, приведенные в обвинительном заключении и представленные во время судебного следствия, не дают оснований для вывода о виновности бывшего вице-губернатора.

В итоге Валерий Савин был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Позже он обратился в тот же суд с ходатайством о взыскании с Министерства финансов РФ 793 тыс. 767 рублей 82 копеек, потраченных им на юристов и сбор доказательств своей невиновности. Также Валерий Савин включил в сумму не полученную за 11 месяцев зарплату из-за невозможности трудоустроиться.

Заявление Валерия Савина удовлетворили частично. Решено, что Минфин заплатит ему только 440 тыс. 353 рубля 50 копеек, израсходованных на юридическую помощь.

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Гость|23.12.2019 17:22|

В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".

Гость|23.12.2019 17:25|

Также Валерий Савин включил в сумму не полученную за 11 месяцев зарплату из-за невозможности трудоустроиться.

Ну ведь и не работал на самом деле. Так за что требовать 1,5 миллиона рублей?

Гость|23.12.2019 17:26|

Ахахахахахахах

Гость|23.12.2019 17:29|

НА ЦАРСТВО САВИНА В ПЕНЗЕ! НА ЦАРСТВО. Честный человек доказал свою невиновность.

Гость|23.12.2019 17:33|

penzainform.ru писал(a):

Решено, что Минфин заплатит ему только 440 тыс. 353 рубля 50 копеек,
Логично было бы, если бы инициатор этого следственного дела Следственный комитет заплатил Савину эти деньги, а ещё логичнее, что бы конкретные следователи во главе с бывшим руководителем СК Трошиным разделили эту участь!

Гость|23.12.2019 17:35|

А кто понесет наказание от Прокуратуры?

Гость|23.12.2019 17:47|

Если Савина реально жулики хотели слить,то ему,как честному человеку ,одна дорога в КПРФ,а осенью в кресло губернатора.Его область поддержит.

Гость|23.12.2019 17:58|

Он так и сделает, тоже не пальцем деланый, видит куда ветер дует. А дует он в КПРФ, скоро эти пойдут восвояси, а комуняки верх возьмут, жизнь заставляет. Савину верная дорога в губернаторы, на волне недовольства электоратом ИА , легко победит в первом туре.

Гость|23.12.2019 18:03|

Савин достойный кандидат на должность Губернатора Пензенской области. Назовите другого такого кандидата. Моё личное мнение.

Гость|23.12.2019 18:07|

Гость писал(a):

НА ЦАРСТВО САВИНА В ПЕНЗЕ! НА ЦАРСТВО. Честный человек доказал свою невиновность.
Харе ржать. За Савина народ проголосует. А за тебя даже бездомные за тарелку супа не проголосуют.

Гость|23.12.2019 18:09|

Гость писал(a):

Савин достойный кандидат на должность Губернатора Пензенской области. Назовите другого такого кандидата. Моё личное мнение.
Вы уж Валерий в сторонке постойте, без вас за вас скажут веское слово, народ то не без глаз, всё видит .

Гость|23.12.2019 18:10|

по закону прокурор приносит извинения а не зам.

Гость|23.12.2019 18:10|

А участок все же прихватил бесплатно? Простые смертные для постройки дома не могут купить недорогие участки, а этот оправданный бесплатно поимел

Гость|23.12.2019 18:13|

А кто это?

Гость|23.12.2019 18:20|

Гость писал(a):

Харе ржать. За Савина народ проголосует. А за тебя даже бездомные за тарелку супа не проголосуют.
Так никто и ржёт. За Ельцына все кричали" Бориску на царство".Учи историю выборных кампаний.

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Имя: Гость
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