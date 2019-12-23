23.12.2019 | 17:10

Прокуратура Пензенской области извинилась перед бывшем вице-губернатором Валерием Савиным, которого признали невиновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Копия соответствующего документа, датированного 12 декабря и подписанного заместителем прокурора области Олегом Световым, поступила в редакцию ИА «ПензаИнформ» в понедельник, 23-го числа.

«От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности. Разъясняю, что действующим уголовно-процессуальным законодательством вам предоставлено право обратиться в суд с требованием о возмещении имущественного вреда, восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав, а также предъявить иск о компенсации морального вреда», - говорится в документе.

28 июня Ленинский районный суд вынес Валерию Савину приговор по делу о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Речь шла о предоставлении ему участка из состава земель, якобы ранее выделенных СНТ «Искра».

Служители Фемиды пришли к выводу, что доводы в отношении Валерия Савина носят предположительный характер. Доказательства, приведенные в обвинительном заключении и представленные во время судебного следствия, не дают оснований для вывода о виновности бывшего вице-губернатора.

В итоге Валерий Савин был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Позже он обратился в тот же суд с ходатайством о взыскании с Министерства финансов РФ 793 тыс. 767 рублей 82 копеек, потраченных им на юристов и сбор доказательств своей невиновности. Также Валерий Савин включил в сумму не полученную за 11 месяцев зарплату из-за невозможности трудоустроиться.

Заявление Валерия Савина удовлетворили частично. Решено, что Минфин заплатит ему только 440 тыс. 353 рубля 50 копеек, израсходованных на юридическую помощь.