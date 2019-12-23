Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 дек 2019|10:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.28  |  $  62.57

Общество | Губернатор предложил покупать снюсы и относить домой продавцам

23.12.2019|09:32
Печать

Запрет продажи снюсов несовершеннолетним стал одной из тем, обсуждавшихся на видеоконференции в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 декабря.

Как доложил зампред правительства - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков, все предприниматели предупреждены о запрете торговли никотиносодержащими смесями. По его словам, уже в прошлый вторник снюсы исчезли из сетевых магазинов, а после принятия закона предприниматели подписали хартию о нераспространении курительных смесей.

«Очень важно, чтобы снюсы не получили другое название и под ним вновь не появились в продаже. Прошу глав муниципалитетов обратить на это особое внимание. Нужно добиться, чтобы в торговых сетях снюсов не было. Договаривайтесь с предпринимателями на местах, работу нужно продолжить в городах и районах. Делайте контрольные закупки для выявления фактов продажи снюсов несовершеннолетним. Как это сделать - думайте сами. Отдельные киоски, маленькие магазинчики - в них могут продаваться снюсы. Работайте с владельцами. Покупайте и несите торговцам домой, пусть они сами употребляют!» - заявил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона также подчеркнул, что необходимо продолжить работу телефона доверия, а также привлекать к выявлению нарушений закона общественников.

0
0
0
0
 
Гость|23.12.2019 09:48|

Очередная порция дури

Гость|23.12.2019 09:52|

Офигеть и не встать!

Гость|23.12.2019 09:55|

Такой инициативы и прыти им бы в экономическом росте губернии.

Гость|23.12.2019 10:10|

Где автобусы?

Гость|23.12.2019 10:12|

Где карабли планетарий танк остановки с подогревом кто телескоп скомуниздил цирк достроил

Гость|23.12.2019 10:15|

Что то..... хрень полная носить им домой, интересно ктож посоветовал?

Гость|23.12.2019 10:16|

Он что несёт?Такое складывается впечатление,что он сам на чём то сидит и крепко.

Гость|23.12.2019 10:21|

ИМИЖДМЕЙКЕРЫ!!! ВЫ,ЧТО ТВОРИТЕ?

Гость|23.12.2019 10:21|

Серьезно?или под Петра Кузнецова косит!

Гость|23.12.2019 10:21|

Люди Вы посмотрите что Иван сделал с отличными остановками заменил на кошмар

Гость|23.12.2019 10:26|

Пётр 1 запрещал боярам и прочей знати по бумажке докладывать,только своими словами,чтобы дурня сразу было видно.Этому лучше всё таки по бумажке.

Гость|23.12.2019 10:31|

Причем здесь продавцы?

Гость|23.12.2019 10:38|

Гость писал(a):

Где автобусы?
в снюсах)))

Гость|23.12.2019 10:39|

Гость писал(a):

Серьезно?или под Петра Кузнецова косит!
а кто это?

Гость|23.12.2019 10:44|

penzainform.ru писал(a):

Покупайте и несите торговцам домой, пусть они сами употребляют!» - заявил губернатор Иван Белозерцев.
ДА Вы "гений", Иван Александрович... И выручку продавцам запрещенных снюсов повысите и употребление снюсов детьми снизите...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте