23.12.2019 | 09:32

Запрет продажи снюсов несовершеннолетним стал одной из тем, обсуждавшихся на видеоконференции в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 декабря.

Как доложил зампред правительства - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков, все предприниматели предупреждены о запрете торговли никотиносодержащими смесями. По его словам, уже в прошлый вторник снюсы исчезли из сетевых магазинов, а после принятия закона предприниматели подписали хартию о нераспространении курительных смесей.

«Очень важно, чтобы снюсы не получили другое название и под ним вновь не появились в продаже. Прошу глав муниципалитетов обратить на это особое внимание. Нужно добиться, чтобы в торговых сетях снюсов не было. Договаривайтесь с предпринимателями на местах, работу нужно продолжить в городах и районах. Делайте контрольные закупки для выявления фактов продажи снюсов несовершеннолетним. Как это сделать - думайте сами. Отдельные киоски, маленькие магазинчики - в них могут продаваться снюсы. Работайте с владельцами. Покупайте и несите торговцам домой, пусть они сами употребляют!» - заявил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона также подчеркнул, что необходимо продолжить работу телефона доверия, а также привлекать к выявлению нарушений закона общественников.