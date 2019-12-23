23.12.2019 | 18:40

Областная прокуратура официально извинилась перед Валерием Савиным, бывшим вице-губернатором региона, за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Документ из надзорного органа направлен в адрес Валерия Александровича. Олег Световой, заместитель прокурора, приносит извинения от имени государства и поясняет, что Савин вправе требовать возмещения имущественного и морального вреда, восстановления трудовых и иных прав.

Напомним, экс вице-губернатор Валерий Савин обвинялся в совершении мошенничества в крупном размере. В июне признан невиновным.

«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - сообщила судья Ленинского районного суда г. Пензы Наталья Марчук.

Впоследствии Валерий Савин сам обратился в суд, он настаивал на возмещении имущественного вреда. Частично требования экс-чиновника удовлетворены.

«С Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации в его пользу в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, а именно за оказание юридической помощи, взыскано 440 тыс. 353 рубля 50 копеек», - рассказала Елена Полякова.

Официальное извинение от имени государства реабилитирует Валерия Савина и дает ему полное право обелить свое имя.