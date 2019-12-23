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Общество | Экс-чиновник Валерий Савин вправе требовать возмещения вреда

23.12.2019|18:40
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Областная прокуратура официально извинилась перед Валерием Савиным, бывшим вице-губернатором региона, за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Документ из надзорного органа направлен в адрес Валерия Александровича. Олег Световой, заместитель прокурора, приносит извинения от имени государства и поясняет, что Савин вправе требовать возмещения имущественного и морального вреда, восстановления трудовых и иных прав.

Напомним, экс вице-губернатор Валерий Савин обвинялся в совершении мошенничества в крупном размере. В июне признан невиновным.

«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - сообщила судья Ленинского районного суда г. Пензы Наталья Марчук.

Впоследствии Валерий Савин сам обратился в суд, он настаивал на возмещении имущественного вреда. Частично требования экс-чиновника удовлетворены.

«С Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации в его пользу в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, а именно за оказание юридической помощи, взыскано 440 тыс. 353 рубля 50 копеек», - рассказала Елена Полякова.

Официальное извинение от имени государства реабилитирует Валерия Савина и дает ему полное право обелить свое имя.

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Гость|23.12.2019 19:21|

Будет дураком,если опять под крыло ЖиВ уйдёт.

Гость|23.12.2019 19:28|

СПЧ потребовал от генпрокуратуры разобраться с задержанием и избиением журналистов после стрельбы на Лубянке

Гость|23.12.2019 19:45|

Савин достойный кандидат на должность Губернатора Пензенской области. Назовите другого такого кандидата.

Гость|23.12.2019 19:46|

Цирк да и только. С обычным человеком такого не может произойти.

Гость|23.12.2019 19:47|

Савин полностью оправдан и реабилитирован судом. Решение вступило в силу. Прокуратура от имени государства принесла свои извинения.

Гость|23.12.2019 19:47|

Невиновному год нервы мотали и позорили ,а виновный насильник на диване дома лежит.Цирк шапито

Гость|23.12.2019 19:49|

Гость писал(a):

Невиновному год нервы мотали и позорили
Савин с достоинством всё выдержал.

Гость|23.12.2019 19:50|

penzainform.ru писал(a):

Официальное извинение от имени государства реабилитирует Валерия Савина и дает ему полное право обелить свое имя.
Невиновен Валерий.

Гость|23.12.2019 19:55|

Наверняка последуют иски о возмещении морального вреда и требование от редакций СМИ опровержения опубликованной информации. Савин полностью оправдан и реабилитирован судом. Решение вступило в силу. Прокуратура принесла свои извинения от имени государства.

Гость|23.12.2019 19:58|

Гость писал(a):

Понос у Савина.
Понос у тех кто не может смириться с возвращением Савина в строй.

Гость|23.12.2019 20:00|

Савин выстоял.

Гость|23.12.2019 20:01|

Гость писал(a):

За Савина!
За Грудинина! Коммунисты за Грудинина.

Гость|23.12.2019 20:01|

А что это Савину даст??? Ничего....

Гость|23.12.2019 20:01|

Савин выстрадал и вытерпел.

Гость|23.12.2019 20:02|

Гость писал(a):

А что это Савину даст??? Ничего....
Савин возвращается в строй.

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Имя: Гость
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