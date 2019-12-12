Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 дек 2019|18:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  70.08  |  $  63.07

Общество | Бывший вице-губернатор Валерий Савин получит 440 тыс. рублей

12.12.2019|18:12
Печать

Немалую сумму должна теперь государственная казна бывшему вице-губернатору области. Валерий Савин взыскивает имущественные потери, которые ему причинили, пока продолжалось уголовное преследование. Ранее он обвинялся в совершении мошенничества в крупном размере, в июне признан невиновным.

«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - сообщила судья Ленинского районного суда г. Пензы Наталья Марчук.

Впоследствии Валерий Савин сам обратился в Ленинский суд.

«Просил взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в качестве возмещения имущественного вреда сумму в размере 793 тыс. 767 рублей 82 копеек, которая сложилась из расходов на юридическую помощь, на собирание доказательств своей невиновности, а также не полученную за период рассмотрения судом уголовного дела заработную плату, в связи с отсутствием возможности трудоустроиться», - пояснила помощник председателя Ленинского районного суда г. Пензы Елена Полякова.

Судьи по этому делу уже вынесли постановление. Теоретически, недополученную зарплату Савину не отдадут и расходы на получение доказательств не возместят - такого не предусматривает Уголовный кодекс России. Но частично требования экс-чиновника удовлетворены.

«С Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в его пользу, в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, а именно за оказание юридической помощи, взыскано 440 тыс. 353 рубля 50 копеек», - рассказала Елена Полякова.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Валерий Савин вправе требовать и возмещения морального вреда.

0
0
0
0
 
Гость|12.12.2019 18:39|

ВОСТАНОВИТЬ ПО ПРЕЖНЕМУ МЕСТУ РАБОТЫ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!