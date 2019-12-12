12.12.2019 | 18:12

Немалую сумму должна теперь государственная казна бывшему вице-губернатору области. Валерий Савин взыскивает имущественные потери, которые ему причинили, пока продолжалось уголовное преследование. Ранее он обвинялся в совершении мошенничества в крупном размере, в июне признан невиновным.

«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - сообщила судья Ленинского районного суда г. Пензы Наталья Марчук.

Впоследствии Валерий Савин сам обратился в Ленинский суд.

«Просил взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в качестве возмещения имущественного вреда сумму в размере 793 тыс. 767 рублей 82 копеек, которая сложилась из расходов на юридическую помощь, на собирание доказательств своей невиновности, а также не полученную за период рассмотрения судом уголовного дела заработную плату, в связи с отсутствием возможности трудоустроиться», - пояснила помощник председателя Ленинского районного суда г. Пензы Елена Полякова.

Судьи по этому делу уже вынесли постановление. Теоретически, недополученную зарплату Савину не отдадут и расходы на получение доказательств не возместят - такого не предусматривает Уголовный кодекс России. Но частично требования экс-чиновника удовлетворены.

«С Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в его пользу, в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, а именно за оказание юридической помощи, взыскано 440 тыс. 353 рубля 50 копеек», - рассказала Елена Полякова.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Валерий Савин вправе требовать и возмещения морального вреда.