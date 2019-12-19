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Общество | Общественники нашли снюсы в двух пензенских магазинах

19.12.2019|09:47
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В среду, 18 декабря, общественники решили проверить, откликнулись ли предприниматели на просьбу губернатора убрать из продажи жевательный табак. Они посетили 35 торговых объектов и в двух из них все-таки увидели на прилавках снюсы.

«С продавцами данного вида продукции проведена разъяснительная беседа в части ограничения реализации данной продукции с целью обеспечения безопасности жизни населения», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Кроме того, во время рейда в кафе на улице Клары Цеткин выявили факт продажи алкоголя без лицензии. Сведения об этом передали в полицию.

Пензенцам же напомнили, что продолжает работу горячая линия.

«По номеру телефона 8 (8412) 56-33-08 можно оставить сообщение о фактах незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, информацию о местах реализации снюсов. Также обращения по реализации смесей можно отправлять по почте: comlicenz@mail.ru.

Кроме того, в социальной сети создана группа «АНТИ Снюс»(https://m.vk.com/anti_snuspnz), здесь также можно оставить обращение о фактах реализации никотиносодержащих препаратов», - предупредили в минсельхозе.

Утром 16 декабря на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев потребовал убрать снюсы из продажи в течение 24 часов.

«Тот, кто этого не сделает, на поддержку правительства Пензенской области может не рассчитывать, в соответствии с законодательством будут приниматься меры. Мы с вами взаимодействуем по многим направлениям вашего развития, создаем условия для эффективной работы бизнеса, реализации продукции. Если снюсы не будут изъяты из продажи, мы не сможем продолжать с вами взаимодействовать», - подчеркнул он.

Вечером того же дня глава областного минсельхоза встретился с представителями торговых сетей. Они согласились прекратить продажу снюсов. Арендаторы пообещали провести соответствующую работу с индивидуальными предпринимателями, реализующими на их площадях курительные смеси.

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Гость|19.12.2019 10:14|

На петушке везде свободно продают.

Гость|19.12.2019 10:38|

В киосках на проспекте строителей продают . Покупай хоть мешок .

Гость|19.12.2019 10:47|

Фракция «Единая Россия» в Государственной думе выступила против принятия закона о запрете снюса и никотиносодержащих жевательных и сосательных смесей.

позицию ЕР озвучил зампред фракции в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, действующих запретов и ограничений достаточно и вносить поправки в закон о защите россиян от табачного дыма не надо.

В то время, когда смертность в Буртасии особенно привышает рождаемость!

Голосуем за Единую Россию!?

Гость|19.12.2019 10:53|

Гость писал(a):

Голосуем за Единую Россию!?
Когда?

Имя: Гость
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