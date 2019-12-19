19.12.2019 | 09:47

В среду, 18 декабря, общественники решили проверить, откликнулись ли предприниматели на просьбу губернатора убрать из продажи жевательный табак. Они посетили 35 торговых объектов и в двух из них все-таки увидели на прилавках снюсы.

«С продавцами данного вида продукции проведена разъяснительная беседа в части ограничения реализации данной продукции с целью обеспечения безопасности жизни населения», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Кроме того, во время рейда в кафе на улице Клары Цеткин выявили факт продажи алкоголя без лицензии. Сведения об этом передали в полицию.

Пензенцам же напомнили, что продолжает работу горячая линия.

«По номеру телефона 8 (8412) 56-33-08 можно оставить сообщение о фактах незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, информацию о местах реализации снюсов. Также обращения по реализации смесей можно отправлять по почте: comlicenz@mail.ru.

Кроме того, в социальной сети создана группа «АНТИ Снюс»(https://m.vk.com/anti_snuspnz), здесь также можно оставить обращение о фактах реализации никотиносодержащих препаратов», - предупредили в минсельхозе.

Утром 16 декабря на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев потребовал убрать снюсы из продажи в течение 24 часов.

«Тот, кто этого не сделает, на поддержку правительства Пензенской области может не рассчитывать, в соответствии с законодательством будут приниматься меры. Мы с вами взаимодействуем по многим направлениям вашего развития, создаем условия для эффективной работы бизнеса, реализации продукции. Если снюсы не будут изъяты из продажи, мы не сможем продолжать с вами взаимодействовать», - подчеркнул он.

Вечером того же дня глава областного минсельхоза встретился с представителями торговых сетей. Они согласились прекратить продажу снюсов. Арендаторы пообещали провести соответствующую работу с индивидуальными предпринимателями, реализующими на их площадях курительные смеси.