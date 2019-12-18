Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 дек 2019|16:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Дождь |
  69.85  |  $  62.78

Общество | В заказнике «Нижнеломовский» водитель «Нивы» заехал не туда

18.12.2019|16:05
Печать

Во вторник, 17 декабря, охотовед, патрулировавший государственный зоологический заказник регионального значения «Нижнеломовский», обнаружил автомобиль «Нива», заехавший на заповедную территорию со стороны деревни Кобяки.

За рулем машины находился житель Нижнеломовского района.

«На территории заказника запрещается проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования. На гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере до 4 000 рублей.

Ранее аналогичные нарушения фиксировались в государственном заказнике «Ломовский». Так, в августе на лесной поляне обнаружился автомобиль Toyota Land Cruiser 150. Владельцем оказался житель Нижегородской области.

А несколькими днями ранее охотовед заметил автомобиль Renault 19, на котором приехал любитель рыбной ловли. В июне же в заказник заехал житель Мордовии, решивший порыбачить на берегу Суры.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте