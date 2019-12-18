18.12.2019 | 16:05

Во вторник, 17 декабря, охотовед, патрулировавший государственный зоологический заказник регионального значения «Нижнеломовский», обнаружил автомобиль «Нива», заехавший на заповедную территорию со стороны деревни Кобяки.

За рулем машины находился житель Нижнеломовского района.

«На территории заказника запрещается проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования. На гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере до 4 000 рублей.

Ранее аналогичные нарушения фиксировались в государственном заказнике «Ломовский». Так, в августе на лесной поляне обнаружился автомобиль Toyota Land Cruiser 150. Владельцем оказался житель Нижегородской области.

А несколькими днями ранее охотовед заметил автомобиль Renault 19, на котором приехал любитель рыбной ловли. В июне же в заказник заехал житель Мордовии, решивший порыбачить на берегу Суры.