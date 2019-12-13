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Общество | В Пензе изменится схема движения автобуса № 40

13.12.2019|16:00
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По итогам опроса о работе общественного транспорта, проведенного среди жителей Пензы, с понедельника, 16 декабря, вносятся изменения в схему движения автобусного маршрута № 40 «Пос. Нефтяник - стадион «Пенза».

Автобусы будут двигаться следующим образом: «Пос. Нефтяник» - «По требованию» -«Мкр-н Заря» - «Склады» - «Коттеджи» - «По требованию» - «Озеро» - «ТЦ «Мега-Пенза» - «Ул. 65-летия Победы» - «Арбековская Застава» - «По требованию (ул. Лядова, 64)» - «Запрудный» - «По требованию» - «Кольцевая» - «Комарово» - «ДС «Буртасы» - «Городская больница № 6» - «Диспетчерская» - «Ул. Ульяновская» - «Мемориал «Звезда» - «Ул. Тернопольская» - «Ул. Рахманинова» - «Детский сад» - «Ул. Бородина» - «Могилевский дворик» - «Колледж» - «Автодром» - «ТЦ «Лента» - «Путепровод» - «Ул. 8 Марта» - «Рембыттехника» - «МЦ «Юность» - «Гусиловский рынок» - «Ул. Карпинского» - «Ул. Ленина» - «По требованию (ул. Ленина, 14)» - «Ул. Гагарина» - «Стадион «Пенза» - «Технологическая академия» - «Ул. Байдукова» - «Школа» - «Компрессорный завод» - «Ул. Аустрина» - «По требованию (ул. Сумская)» - «Пос. ЗИФ» - «Дачи-2» - «Дачи-1» - «По требованию (Велозаводские дачи)» - «По требованию (ул. Одесская)» - «Маг. «Океан».

«В настоящее время рассматривается организация дополнительной остановки общественного транспорта у магазина «Пятерочка» (ул. Сумская, 11Б) с учетом пожеланий жителей микрорайонов Заря, Бугровка и 3-го проезда Можайского. На маршруте будет задействовано 8 автобусов малого класса, интервал движения в час пик составит 20 минут, стоимость проезда - 23 рубля», - проинформировали в пресс-службе администрации Пензы.

Также в городском управлении транспорта и связи сообщили, что пожелания жителей города станут основой для дальнейшей оптимизации маршрутной сети. При этом в ведомстве отметили, что требования стандарта Минтранспорта РФ гласят, что жители должны добираться в разные точки города, совершив не более двух пересадок. Сейчас доехать до любой точки Пензы можно не более чем с одной пересадкой.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|13.12.2019 16:21|

На конец то, главное чтобы они едздили по графику... А то вечно 40 маршрута не дождется

Гость|13.12.2019 16:21|

И вся реакция? Надо было трать время на опрос.

Гость|13.12.2019 16:25|

Отличная новость не придется ходить до Таможни, только надо под график подстраиваться будет

Гость|13.12.2019 16:35|

Пустите 40 маршрут с ул Карпинского через Василек на ул Циалковского.

От Строительной академии, от Дома торговли не возможно уехать на Север на 27 маршрутке. Приходится ходить на остановку к Часовому заводу.

Гость|13.12.2019 17:36|

Продлите до торгового дома Суворовский

Имя: Гость
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