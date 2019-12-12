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Общество | В Заксобре рассказали о добром деле Владимира Вдонина

12.12.2019|12:00
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Пензенский законодатель, оказавшийся в центре громкого скандала, помог пензенской артистке организовать выступление. Об этом сообщили в областном Заксобре.

«В Пензе состоялся юбилейный концерт известной исполнительницы русского фольклора Татьяны Стаильской. Помощь в организации мероприятия оказал депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин», - сообщается на сайте регионального парламента.

30 ноября Евгений Ревенко, заместитель секретаря генерального совета «Единой России», написал в Instagram: «Сегодня в Пензенской области задержан депутат Владимир Вдонин. В пьяном виде он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции возможной трагедии удалось избежать. Вдонин должен быть наказан и жестко. Я возьму это разбирательство под личный контроль».

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе регионального Заксобра уточнили, что «Владимир Вдонин исключен из рядов «Единой России» в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии и выведен из состава фракции».

Председатель Законодательного собрания Валерий Лидин заявил, что поведение парламентария дискредитирует партию и депутатский корпус.

Источник — фото www.zspo.ru
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Гость|12.12.2019 12:15|

Понять.. простить.. восстановить в партии.. поощрить..

Гость|12.12.2019 12:16|

Поздно пить боржоми.. Хорошо отметил спиногрыз день рождения Единой России

Гость|12.12.2019 12:17|

Хочется обнять его и заплакать.

Гость|12.12.2019 12:17|

Как всегда русский фольклор исполняют евреи.

Гость|12.12.2019 12:18|

А тут решили поднять зарплату депутатам спиногрызам а он в пролёте

Гость|12.12.2019 12:18|

Какой же он хороший! Давайте ему разрешим еще одного помощника взять! Пусть у него будет на 6, а прям 7!

Гость|12.12.2019 12:25|

А к чему нам эта новость? Чтоб мы его простили? Так это не в нашей компетенции. Или так общественное мнение готовится для его амнистии? Ну тогда давайте примем закон, если сел пьяный за руль то сделай доброе дело - старушку через дорогу проведи, мусор возле подъезда собери, концерт Кадышевой проведи - и тебя простят.

Гость|12.12.2019 12:26|

Клоунада в Заксобре

Гость|12.12.2019 12:31|

новость от 12.12.2019. penzainform.ru писал(a):

Помощь в организации мероприятия оказал депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин»
А как оказывал будучи депутатом или сотрудником генпрокуратуры?

Гость|12.12.2019 12:34|

Для того что б реальный срок не влепили начал бонусы и благодарности зарабатывать?

Гость|12.12.2019 12:39|

Семейство Вдониных создало и было учредителями АО Декор Трейд ,которое кроме торговли занималось ещё и долевым строительством,и кинуло дольщиков,а теперь эти ЖК достраиваются из бюджетных средств.Парламентарии будут снова поощрять воров?Безнаказность украденных у дольщиков средств и породило отношение Вдонина младшего к обществу и народу,можно нарушать закон,презирать всех и тебе ни чего не будет,совсем.

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