12.12.2019 | 12:00

Пензенский законодатель, оказавшийся в центре громкого скандала, помог пензенской артистке организовать выступление. Об этом сообщили в областном Заксобре.

«В Пензе состоялся юбилейный концерт известной исполнительницы русского фольклора Татьяны Стаильской. Помощь в организации мероприятия оказал депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин», - сообщается на сайте регионального парламента.

30 ноября Евгений Ревенко, заместитель секретаря генерального совета «Единой России», написал в Instagram: «Сегодня в Пензенской области задержан депутат Владимир Вдонин. В пьяном виде он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции возможной трагедии удалось избежать. Вдонин должен быть наказан и жестко. Я возьму это разбирательство под личный контроль».

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе регионального Заксобра уточнили, что «Владимир Вдонин исключен из рядов «Единой России» в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии и выведен из состава фракции».

Председатель Законодательного собрания Валерий Лидин заявил, что поведение парламентария дискредитирует партию и депутатский корпус.