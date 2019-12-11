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Общество | Главный коммунальщик Пензы пообещал исправить недочеты в следующем году

11.12.2019|14:36
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Управлению ЖКХ Пензы в 2019 году удалось сэкономить более полутора миллионов рублей. Таковы итоги исполнения наказов избирателей. Об этом сообщил руководитель управления Александр Утин на заседании комиссии городской думы в среду, 11 декабря.

Он уточнил, что по просьбам жителей областного центра, обратившихся к депутатам, ремонтировались тротуары, устанавливались игровые элементы на детских площадках, проводились другие работы. В итоге план был исполнен на 98%.

Народные избранники указали Александру Утину на недоделки, которые нужно не забыть включить в списки на следующий год. В частности, речь шла о не доведенных до ума пешеходных дорожках на ул. Егорова, 22, Мельничной, Пролетарской, 30, Чапаева.

Руководитель управления ЖКХ пообещал в 2020 году устранить все недоработки, в том числе за счет включения объектов в программу «Безопасные и качественные дороги».

Выделят ли депутатам средства на исполнение наказов избирателей в 2020 году, пока неясно. Изначально предполагалось предоставить по миллиону рублей 25 депутатам из 35, прошедшим в гордуму по одномандатным округам.

Многим народным избранникам этого показалось мало, и они предложили увеличить сумму до трех миллионов на каждого. Двое думцев попросили вообще не закладывать в бюджете средства для депутатов из-за нехватки финансов, направляемых в другие общественно значимые сферы.

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Гость|11.12.2019 14:52|

Этот главный коммунальщик только перед депутатами изображает деятельность. А по факту неоднократно обращался по поводу убитого тротуара в центре города - около дома №15 по ул. Кулакова, сплошные отписки - "ремонт не предусмотрен".

Гость|11.12.2019 14:52|

Главное наобещать, после нового года будет всем не до обещаний.

Гость|11.12.2019 14:52|

penzainform.ru писал(a):

Многим народным избранникам этого показалось мало,
"Народные" избранники ненасытны - им всегда мало.

Гость|11.12.2019 15:16|

Т.е. судя по заголовку оставшиеся 20 дней до нового года на работу Утин забил и исправляться сейчас не желает!?Бравооооооооо!!!!!!!!!

Гость|11.12.2019 15:24|

Гость писал(a):

судя по заголовку оставшиеся 20 дней до нового года на работу Утин забил и исправляться сейчас не желает
ты за окно выгляни, мил человек. может тама зима, ась? вдруг низя асфальты класть?

Имя: Гость
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