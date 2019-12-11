11.12.2019 | 14:36

Управлению ЖКХ Пензы в 2019 году удалось сэкономить более полутора миллионов рублей. Таковы итоги исполнения наказов избирателей. Об этом сообщил руководитель управления Александр Утин на заседании комиссии городской думы в среду, 11 декабря.

Он уточнил, что по просьбам жителей областного центра, обратившихся к депутатам, ремонтировались тротуары, устанавливались игровые элементы на детских площадках, проводились другие работы. В итоге план был исполнен на 98%.

Народные избранники указали Александру Утину на недоделки, которые нужно не забыть включить в списки на следующий год. В частности, речь шла о не доведенных до ума пешеходных дорожках на ул. Егорова, 22, Мельничной, Пролетарской, 30, Чапаева.

Руководитель управления ЖКХ пообещал в 2020 году устранить все недоработки, в том числе за счет включения объектов в программу «Безопасные и качественные дороги».

Выделят ли депутатам средства на исполнение наказов избирателей в 2020 году, пока неясно. Изначально предполагалось предоставить по миллиону рублей 25 депутатам из 35, прошедшим в гордуму по одномандатным округам.

Многим народным избранникам этого показалось мало, и они предложили увеличить сумму до трех миллионов на каждого. Двое думцев попросили вообще не закладывать в бюджете средства для депутатов из-за нехватки финансов, направляемых в другие общественно значимые сферы.