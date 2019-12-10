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Общество | Жители Заречного продолжают заражаться мышиной лихорадкой

10.12.2019|10:17
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В ЗАТО Заречный, несмотря на наступление зимы, риск заболеть геморрагической лихорадкой, известной как мышиная, сохраняется.

Об этом на городской планерке рассказала руководитель межрегионального управления № 59 федерального медико-биологического агентства Людмила Куликова. По ее словам, с начала года в городе зафиксировано более 40 случаев мышиной лихорадки и в последние недели в среднем специалисты выявляют двух заболевших.

Чаще всего зареченцы подхватывали инфекцию в гаражах, на территории дач. Фактов заражения мышиной лихорадкой на предприятиях города выявлено не было.

Как портал «Заречье сегодня» отмечал в октябре, осенью число грызунов в городе по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в четыре раза. Этому поспособствовала благоприятная погода.

В целом в регионе в 2019 году эпидемиологическая ситуация с мышиной лихорадкой ухудшилась. По данным на 20 ноября, специалисты зафиксировали 660 случаев этого заболевания, один человек скончался. 60% пациентов - жители областного центра. Большое количество заразившихся проживает в Сердобском, Лопатинском, Городищенском районах.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|10.12.2019 10:34|

То лоси у них бешеные,то от мышей лихорадит. Мощи им привезли и те не спасают.

Имя: Гость
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