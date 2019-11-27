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Общество | В Пензе на остановке «Центральный рынок» обновили трафареты

27.11.2019|09:45
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В Пензе на остановочных павильонах «Центральный рынок» на улице Чехова появились новые указатели. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник транспорта и связи города Юлия Еремина.

«Работниками ООО «Центр управления движениям проведены работы по обновлению трафаретов с указанием маршрутов и направления их движения, соответствующие схемы расположения транспортных средств», - отметила чиновница.

Ранее сообщалось о том, что на остановке «Центральный рынок» хотят упорядочить высадку и посадку пассажиров. Жалобы на то, что водители общественного транспорта игнорируют там правила движения, высаживая горожан то на пешеходном переходе, то на проезжей части, поступали уже давно.

Источник — фото Юлии Ереминой, facebook.com
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Гость|27.11.2019 10:03|

Пока мост закрыт, расширить улицу Суворова до 4-5 полос от ул Чехова до ул Урицкого.

Гость|27.11.2019 10:23|

"Умных" табло на остановках, какие уже во всех областных городишках нормально функционируют, больше не будет? Не доросла Пенза, умом не вышла?

Гость|27.11.2019 10:25|

Особенно "красиво" смотрятся новые трафареты на фоне заляпанных бумажками стен павильонов.

Гость|27.11.2019 10:26|

Пока нет движения по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Урицкого, можно,не перекрывая движения, сделать подземный переход от Крытого рынка до "Зелёного", причем любой ширины, можно привлечь туда средства бизнеса, установить их торговые точки, а может быть подземный паркинг (пока площадь пустует...)

Гость|27.11.2019 10:42|

Вы лучше верните на место остановочный павильон перед центральным рынком, остановка пл.Ленина уже пол года его нет

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