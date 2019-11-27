В Пензе на остановочных павильонах «Центральный рынок» на улице Чехова появились новые указатели. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник транспорта и связи города Юлия Еремина.
«Работниками ООО «Центр управления движениям проведены работы по обновлению трафаретов с указанием маршрутов и направления их движения, соответствующие схемы расположения транспортных средств», - отметила чиновница.
Ранее сообщалось о том, что на остановке «Центральный рынок» хотят упорядочить высадку и посадку пассажиров. Жалобы на то, что водители общественного транспорта игнорируют там правила движения, высаживая горожан то на пешеходном переходе, то на проезжей части, поступали уже давно.
Пока мост закрыт, расширить улицу Суворова до 4-5 полос от ул Чехова до ул Урицкого.