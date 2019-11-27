27.11.2019 | 09:45

В Пензе на остановочных павильонах «Центральный рынок» на улице Чехова появились новые указатели. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник транспорта и связи города Юлия Еремина.

«Работниками ООО «Центр управления движениям проведены работы по обновлению трафаретов с указанием маршрутов и направления их движения, соответствующие схемы расположения транспортных средств», - отметила чиновница.

Ранее сообщалось о том, что на остановке «Центральный рынок» хотят упорядочить высадку и посадку пассажиров. Жалобы на то, что водители общественного транспорта игнорируют там правила движения, высаживая горожан то на пешеходном переходе, то на проезжей части, поступали уже давно.