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Общество | В Пензе на остановке «Центральный рынок» упорядочат посадку пассажиров

08.11.2019|15:23
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В Пензе высадку и посадку пассажиров на остановке «Центральный рынок» хотят упорядочить. Об этом на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 8 ноября, сообщила начальник управления транспорта и связи города Юлия Еремина.

Чиновница отметила, что на еженедельном совещании с представителями предприятий-перевозчиков было принято решение разработать схему расположения транспортных средств, чтобы упорядочить высадку-посадку горожан в маршрутных такси, автобусах и троллейбусах.

Жалобы на то, что водители игнорируют правила дорожного движения на этой остановке, поступают от пензенцев уже давно. Так, 12 марта 2019 года горожанин прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» снимки, запечатлевшие, как пассажиры маршрутки № 58 выходят на зебре.

«Предприятиями-перевозчиками в ближайшее время будут проведены дополнительные инструктажи с водительским составом по соблюдению мест остановки», - добавила Юрия Еремина.

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Гость|08.11.2019 15:38|

penzainform.ru писал(a):

разработать схему расположения транспортных средств, чтобы упорядочить высадку-посадку горожан в маршрутных такси,
А просто начать штрафовать за высадку вне остановочного кармана? Запретить стоянку маршруток и автобусов на остановках, вышли сели - все поехал, они же по 10 минут стоят, поэтому и высаживают со 2-3 ряда.

Гость|08.11.2019 15:42|

Высадку у ЦУМА а посадку у центрака сделают?

Гость|08.11.2019 15:58|

Это все Бакунинский мост виноват.Не меньше!!!

Гость|08.11.2019 15:59|

Скоро камеры заработают они и будут штрафовать за нарушение ПДД

Имя: Гость
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