08.11.2019 | 15:23

В Пензе высадку и посадку пассажиров на остановке «Центральный рынок» хотят упорядочить. Об этом на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 8 ноября, сообщила начальник управления транспорта и связи города Юлия Еремина.

Чиновница отметила, что на еженедельном совещании с представителями предприятий-перевозчиков было принято решение разработать схему расположения транспортных средств, чтобы упорядочить высадку-посадку горожан в маршрутных такси, автобусах и троллейбусах.

Жалобы на то, что водители игнорируют правила дорожного движения на этой остановке, поступают от пензенцев уже давно. Так, 12 марта 2019 года горожанин прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» снимки, запечатлевшие, как пассажиры маршрутки № 58 выходят на зебре.

«Предприятиями-перевозчиками в ближайшее время будут проведены дополнительные инструктажи с водительским составом по соблюдению мест остановки», - добавила Юрия Еремина.