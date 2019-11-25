25.11.2019 | 14:43

Пензенцы продолжают активно выходить на неокрепший осенний лед, несмотря на предупреждения об опасности.

Вечером 22 ноября, в 17:40, в поисково-спасательную службу ГУ «ППСЦ» поступило сообщение о том, что на улице Дружбы в микрорайоне Согласие трое детей примерно 10-летнего возраста играют на пруду, причем ближе к противоположному берегу.

Специалисты оперативно прибыли на место и через громкоговоритель обратились к находившимся на удалении ребятам с просьбой покинуть лед. Они послушались, и трагедии удалось избежать.

«Обращаем внимание родителей, что необходимо усилить контроль за своими детьми в период ледостава, провести беседы об опасности нахождения на водоемах в этот период времени, избегать проведения досуга на покрытых тонким льдом водоемах», - пояснили в ППСЦ.

Аналогичные забавы детвора устраивает и в другом микрорайоне города - на пруду у больницы имени Захарьина в дальнем Арбекове. 25 ноября пользователь соцсети «ВКонтакте» выложил снимки, на которых запечатлены несколько человек (в том числе как минимум четверо детей), которые прогуливались по льду недалеко от берега.

Большая часть комментаторов такой поступок раскритиковала. «Мало в кипяток провалились, теперь давайте в лед провалитесь. Люди, ну следите пожалуйста за своими детьми. Будьте же вы родителями!» - призвал взрослых один из участников группы.