22.11.2019 | 15:43

Главной новогодней точкой в Пензе в этом году станет площадь имени Ленина. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в управлении культуры города.

Праздничные мероприятия начнутся в 11:00 31 декабря и завершатся 3 января.

На главной площади Пензы уже собирают елку. Она должна засиять огнями к 1 декабря. Также на популярном месте народных гуляний включат иллюминацию, установят светящиеся инсталляции «2020», оборудуют сцену для концертов и Дом Деда Мороза.

А вот большого салюта в новогоднюю ночь на площади не будет. «B связи с усилением требований безопасности при проведении салютов и фейерверков проведение новогоднего праздничного салюта в 2020 году не предусмотрено», - сообщили в управлении культуры.

Впрочем, это не помешает пензенцам по традиции самостоятельно запускать ракеты и жечь бенгальские огни. В 2018 году в Пензе прошла акция «Дед Мороз за безопасность». Сказочный персонаж (его роль исполнял пожарный) рассказывал о том, какую опасность представляют огни на елке, петарды и фейерверки.