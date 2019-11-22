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Общество | В новогоднюю ночь большого салюта в Пензе не планируется

22.11.2019|15:43
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Главной новогодней точкой в Пензе в этом году станет площадь имени Ленина. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в управлении культуры города.

Праздничные мероприятия начнутся в 11:00 31 декабря и завершатся 3 января.

На главной площади Пензы уже собирают елку. Она должна засиять огнями к 1 декабря. Также на популярном месте народных гуляний включат иллюминацию, установят светящиеся инсталляции «2020», оборудуют сцену для концертов и Дом Деда Мороза.

А вот большого салюта в новогоднюю ночь на площади не будет. «B связи с усилением требований безопасности при проведении салютов и фейерверков проведение новогоднего праздничного салюта в 2020 году не предусмотрено», - сообщили в управлении культуры.

Впрочем, это не помешает пензенцам по традиции самостоятельно запускать ракеты и жечь бенгальские огни. В 2018 году в Пензе прошла акция «Дед Мороз за безопасность». Сказочный персонаж (его роль исполнял пожарный) рассказывал о том, какую опасность представляют огни на елке, петарды и фейерверки.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|22.11.2019 16:02|

... все средства потрачены на бордюры.

Гость|22.11.2019 16:05|

Еще ни один раз до нового года будут не то что салюты, а фонтаны. Каждый день прорывы.

Гость|22.11.2019 16:06|

Бедные дети Пензы никогда с таким руководством города не увидят настоящую лесную красавицу. Зачем детям такой конструктор?

Гость|22.11.2019 16:15|

Ах да , салют мне нравится ? Последний хрен без соли доедаем ? Салют мне нравится . САЛЮТ мне бля НРАВИТСЯ !!!

Гость|22.11.2019 16:18|

А большой понос? Будет в Пензе?

Гость|22.11.2019 16:22|

Как так не будет? Надо собрать средства засчет новогодних премиальных чиновников горадмиристрации и обеспечить салют!!!

Имя: Гость
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