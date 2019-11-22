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Общество | На опасном участке Большой Арбековской заработал светофор

22.11.2019|10:07
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На одной из наиболее опасных для пешеходов дорог в Пензе заработал светофор. Его установили на улице Большой Арбековской.

Фотографии, свидетельствующие об этом, были опубликованы в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте» вечером в четверг, 21 ноября.

За два дня до этого на указанном участке случилось смертельное ДТП. 52-летний мужчина оказался под колесами автомобиля Ford Focus. Еще годом ранее здесь погиб 67-летний мужчина.

Установить светофор на Т-образном перекрестке Большой Арбековской улицы, 5-го проезда Кольцова и 1-го Онежского проезда решили еще в 2018 году. Однако сделано это было лишь в 2019-м. Правда, то, как была реализована идея, пензенцы не оценили.

«Сделали как всегда не по-людски. Вставшие на светофоре, как на фото, перекроют выезд из-под моста налево», - написал один из интернет-пользователей.

«Нужно было всего-навсего вырубить кусты вдоль дороги и установить освещение. Что у моста, что у гаражей. И так весь город светофорами завесили... 1,5 км едешь 30 мин, через каждые 100 м светофор», - пожаловался другой участник группы.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|22.11.2019 10:39|

Нам нужно больше светофоров!

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