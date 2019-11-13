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Общество | Жилье в Пензе: преимущества квартиры в городе, но рядом с лесом

13.11.2019|12:56
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Жизнь в городах диктует свои условия: больших зеленых массивов все меньше, а застройки - все больше. Некоторым людям даже негде погулять, не говоря уже о том, что они вынуждены дышать пыльным и загрязненным воздухом. Вместе с тем в черте Пензы осталось несколько территорий, где жилые дома соседствуют с лесом.

Самые большие преимущества такого расположения - свежий воздух и возможность пройтись среди деревьев, не тратя время на дорогу до леса. Медленная пешая прогулка снимет стресс, поднимет настроение и поможет расслабиться.

Считается, что каждый человек должен проходить в день по 10 тысяч шагов. При этом благотворнее именно прогулка по парку или лесу. Кроме того, в зеленой зоне рядом с домом хорошо заниматься спортом. Польза получается двойная - от физических нагрузок и свежего воздуха.

Еще одно неоспоримое преимущество - вид из окна. Пейзаж, оставаясь неизменным, точно не надоест, ведь это природа.

Одной из самых экологически чистых частей Пензы, где вблизи жилых домов как раз и сохранился лес, по праву считается Западная Поляна. В этом микрорайоне находится жилой комплекс «Олимп» строительной группы «Рисан».

Его особенность в том, что зеленые зоны - Олимпийская аллея и Арбековский лес - прилегают с двух сторон. В будущем планируется сделать выход на территорию аллеи прямо из двора.

В ближайшие 10–15 лет можно быть уверенными, что с обеими зелеными зонами ничего не случится. Согласно обновленной версии генплана Пензы, которая должна быть принята в конце ноября, эти территории находятся в зоне лесов, где строительство домов или предприятий запрещено.

Шикарным видом позволит любоваться панорамное остекление лоджий и то, что окна почти всех квартир выходят на две стороны света. Кстати, оконные проемы больше обычных, архитектор проекта, московский специалист Сергей Попрядухин даже сравнивает их по площади с двуспальными кроватями.

Продажа квартир в новых домах уже открыта. Выбрать идеальную помогут менеджеры отдела продаж во время личной консультации или по телефону +7 (8412) 51-51-51.

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