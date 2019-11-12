12.11.2019 | 11:40

Региональное отделение «Поискового движения России» начало реализацию проекта «Наследники победителей» по установлению мест гибели и захоронений в Пензенской области летчиков в годы Великой Отечественной войны.

По имеющимся сведениям, таких мест не менее 14. Планируется собрать и обработать информацию, сверить и учесть захоронения, а по итогам работы издать Книгу памяти с данными погибших летчиков.

Также в планах - сбор данных о летных частях, сформированных и дислоцированных в Пензенской области, об учебных заведениях по подготовке авиационных специалистов. Сведения издадут в виде справочного материала, который будет рекомендован к использованию на уроках истории и краеведения.

Также к 75-летию Победы поисковики установят памятные знаки в местах падения самолетов и памятники летчикам.

«Наследники победителей» - продолжение проекта «В тылу герои не забыты», нацеленного на сбор сведений о воинах, умерших от ран в пензенских госпиталях.

Ранее сообщалось, что сотрудники Новоспасского районного краеведческого музея Ульяновской области разыскивают родственников уроженца села Репьевка Петра Александровича Кузьмина, который 22 июня 1941 года таранил фашистский самолет. Сестра героя Елизавета Александровна (в девичестве Кузьмина, фамилии по первому и второму мужу неизвестны) долгое время жила в Кузнецке, имела дочерей и сыновей. Сейчас ведется работа по присвоению Петру Кузьмину звания Героя Советского Союза.