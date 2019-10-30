30.10.2019 | 12:24

Сотрудники Новоспасского районного краеведческого музея Ульяновской области разыскивают родственников Петра Александрович Кузьмина 1908 года рождения.

Петр Кузьмин и его сестра Елизавета родились в селе Репьевка современного Новоспасского района. Впоследствии Елизавета Александровна (в девичестве Кузьмина, фамилии по первому и второму мужу неизвестны) долгое время жила в Кузнецке. У нее были дочери и сыновья, имена и фамилии которых также неизвестны.

22 июня 1941 года Петр Кузьмин погиб в Гродненской области, совершив подвиг: он таранил в воздухе фашистский самолет.

«Тогда он не получил посмертно звание Героя Советского Союза, и сейчас, к 75-летию Победы, ведется работа по присвоению ему этого звания. Мы ищем все сведения, касающиеся жизни Петра Александровича Кузьмина и его родственников», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в Новоспасском музее.

Информацию о Петре Кузьмине просят сообщить по телефону 8(842-38)22-958 или на адрес электронной почты m22958@yandex.ru.