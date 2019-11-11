11.11.2019 | 11:30

Когда перед молодой семьей встает вопрос приобретения квартиры, супруги оценивают ряд факторов. Жители Арбекова рассказали, почему они отдали предпочтение именно этому микрорайону.

Ника Баер со своей семьей живет в ЖК «Новые Сады» строительной группы «Рисан» уже три года. По ее словам, Арбеково приглянулось своей транспортной доступностью. Также Нике понравилась планировка квартир.

«Хотелось жилье побольше и с огороженной территорией. К работе, школам и детсадам мы особо не привязывались, но учли, что здесь садик - в шаговой доступности. Тогда у нас был один ребенок, но планировали, что скоро появится и второй, поэтому выбирали просторную трехкомнатную квартиру. Старались смотреть на перспективу и продумывать заранее, как и что в ней будет располагаться», - пояснила горожанка.

Другой владелец квадратных метров в «Новых Садах», Александр Соломкин, отметил: ему важно, чтобы все вокруг было красивым, не только квартира.

«Здесь я понимал, что из окна буду видеть либо новые здания, либо площадку, либо парк, а не серые угрюмые девятиэтажки!» - заявил он.

По его словам, немалую роль сыграла репутация управляющей компании, которая уже зарекомендовала себя с хорошей стороны.

Для еще одной жительницы «Новых Садов», Марины, важным оказалось соседство с парком, поскольку в нем удобно гулять с детьми.

«Сейчас очень довольны квартирой. Нравится то, что территория огорожена, что детские площадки удобные рядом с домом и даже цветочки вешают рядом с подъездом», - порадовалась она.

Новый дом жилого комплекса «Новые Сады» будет сдан в III квартале 2020 года. Доступно несколько планировочных решений. Отдельного внимания заслуживает предложение FamilyFlat. В эту группу объединены трехспальные квартиры.

В них предусмотрена родительская спальня, удаленная от детских, где есть гардеробная и приватный санузел. Также в квартире для удобства хозяйки есть прачечная.

Оценить планировку в реальном размере можно на демоэтаже, расположенном в жилом комплексе «Новые Сады».