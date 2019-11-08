08.11.2019 | 16:19

В Пензе увеличат количество автобусов, следующих по маршруту № 25. Об этом в пятницу, 8 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook рассказала начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина.

«В связи с высокой загруженностью маршрута в час пик принято решение увеличить количество автобусов и пересмотреть график их работы», - разъяснила чиновница.

Ранее жители Зари озвучили в соцсети «ВКонтакте» проблему с транспортом, не сдерживая негодования. «Утром не уедешь, вечером не доберешься», - пожаловались люди.

1 ноября в промежутке с 16:50 до 18:50 сотрудники управления проверили работу маршруток № 25 на остановке «Океан» и выявили увеличение времени ожидания машин, следовавших из центра города.