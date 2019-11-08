В Пензе увеличат количество автобусов, следующих по маршруту № 25. Об этом в пятницу, 8 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook рассказала начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина.
«В связи с высокой загруженностью маршрута в час пик принято решение увеличить количество автобусов и пересмотреть график их работы», - разъяснила чиновница.
Ранее жители Зари озвучили в соцсети «ВКонтакте» проблему с транспортом, не сдерживая негодования. «Утром не уедешь, вечером не доберешься», - пожаловались люди.
1 ноября в промежутке с 16:50 до 18:50 сотрудники управления проверили работу маршруток № 25 на остановке «Океан» и выявили увеличение времени ожидания машин, следовавших из центра города.
А 59-й маршрут??? Не хотят хотя бы вторую машину на него поставить? Приходится ездить с пересадками. И всегда почти уезжаю на 25, потому что они ходят ОЧЕНЬ часто и утром до работы и вечером после. И еще машин добавить? Они и так пустые едут.