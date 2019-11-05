05.11.2019 | 16:37

Сотрудники Управления транспорта и связи Пензы проверили работу автобусов, связывающих микрорайон Заря и центр города. Об этом сообщила начальник ведомства Юлия Еремина на своей странице в Facebook во вторник, 5 ноября.

Специалистов интересовал интервал движения маршруток № 25. Первую проверку они провели 1 ноября в период с 16:50 до 18:50 на остановке «Океан» и выявили увеличение времени ожидания автобусов, следовавших из центра города.

«По указанным фактам в адрес МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» направлено письмо с требованием устранения выявленных нарушений и усиления контроля за работой маршрута», - написала Юлия Еремина.

Вторая проверка прошла 5 ноября с 7:00 до 8:30 на остановке «Озеро». Нарушений интервала движения маршруток сотрудники управления не нашли.

«Количество подвижного состава и интервал движения между ними соответствовал существующему пассажиропотоку», - отметила чиновница.

Она добавила, что работа маршруток № 25 находится на постоянном контроле управления транспорта и связи города.

Ранее жители Зари подняли в соцсети «ВКонтакте» проблему с транспортом. При этом они не сдерживали негодования. «Утром не уедешь, вечером не доберешься», - пожаловались люди.