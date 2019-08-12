Лось, сбитый в Заречном 7 августа напротив завода «Сигнал», оказался болен бешенством. Наезд на сохатого совершил 21-летний водитель ВАЗ-2114 около 21:00.
Видео момента аварии можно увидеть здесь.
Как сообщает портал «Заречье сегодня», диагноз поставили специалисты пензенской ветеринарной баклаборатории, обследовавшие труп животного. В связи с этим на территории закрытого города объявят карантин по бешенству и проведут необходимые мероприятия.
Бездомных кошек и собак, как и диких животных, которые появятся в черте Заречного, будут отлавливать и усыплять: есть вероятность, что у них был контакт с больным лосем и они могли стать носителями бешенства.
Особое внимание на это следует обратить владельцам четвероногих, которые находятся на самовыгуле.
С января по июнь 2019 года в Пензенской области зафиксировано 26 фактов заболевания бешенством у животных: 16 – у кошек, 7 – у собак, 2 – у коров и 1 – у лося.
Так водитель теперь может за него не платить?