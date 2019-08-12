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Общество | В Заречном сбитый у «Сигнала» лось был бешеным

12.08.2019|11:38
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Лось, сбитый в Заречном 7 августа напротив завода «Сигнал», оказался болен бешенством. Наезд на сохатого совершил 21-летний водитель ВАЗ-2114 около 21:00.

Видео момента аварии можно увидеть здесь.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», диагноз поставили специалисты пензенской ветеринарной баклаборатории, обследовавшие труп животного. В связи с этим на территории закрытого города объявят карантин по бешенству и проведут необходимые мероприятия.

Бездомных кошек и собак, как и диких животных, которые появятся в черте Заречного, будут отлавливать и усыплять: есть вероятность, что у них был контакт с больным лосем и они могли стать носителями бешенства.

Особое внимание на это следует обратить владельцам четвероногих, которые находятся на самовыгуле.

С января по июнь 2019 года в Пензенской области зафиксировано 26 фактов заболевания бешенством у животных: 16 – у кошек, 7 – у собак, 2 – у коров и 1 – у лося.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|12.08.2019 12:04|

Так водитель теперь может за него не платить?

Гость|12.08.2019 12:07|

Дурачок комментирует ситуацию

Гость|12.08.2019 12:10|

Гость писал(a):

Так водитель теперь может за него не платить?
Да какой там платить... Его теперь возьмут на должность "Заведующего подотделом очистки г. Москвы от бродячих животных (котов и прочее) в отделе МКХ"!

Гость|12.08.2019 12:22|

что стало с водителем ?

Гость|12.08.2019 12:26|

Водителя тоже усыпят? Он точно имел контакт с бешеным лосем, в отличие от ни в чем не повинных животинах. Изверги.

Гость|12.08.2019 12:34|

Экология перец в Пензенской обл лоси уже бешеные

Гость|12.08.2019 12:38|

минлесхоз должен возместить ! выпускают бешеных на дорогу, не следят за поголовьем...

Гость|12.08.2019 12:38|

Пугающая своей сомнительной адекватностью формулировка "всех диких животных в черте города". Это что же и оставшихся в живых четверых лосей тоже? И белок, и ежей? Ежи-то точно в Заречном бешенные - они бешенных заречненских мышей едёт, и ежей этих в каждом дворе больше, чем кошек бродячих. Это что же - и кошек всех душить будут? Фашисты.

Гость|12.08.2019 12:41|

Да, вероятность того, что у ежей Заречного и прочих всех животных был контакт со сбитым лосем, очень высока. Ведь это был не просто лось обыкновенный. Это был лось-зоофил.

А вам не кажется, что бешенным его сделали уже после смерти?

Имя: Гость
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