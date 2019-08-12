12.08.2019 | 11:38

Лось, сбитый в Заречном 7 августа напротив завода «Сигнал», оказался болен бешенством. Наезд на сохатого совершил 21-летний водитель ВАЗ-2114 около 21:00.

Видео момента аварии можно увидеть здесь.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», диагноз поставили специалисты пензенской ветеринарной баклаборатории, обследовавшие труп животного. В связи с этим на территории закрытого города объявят карантин по бешенству и проведут необходимые мероприятия.

Бездомных кошек и собак, как и диких животных, которые появятся в черте Заречного, будут отлавливать и усыплять: есть вероятность, что у них был контакт с больным лосем и они могли стать носителями бешенства.

Особое внимание на это следует обратить владельцам четвероногих, которые находятся на самовыгуле.

С января по июнь 2019 года в Пензенской области зафиксировано 26 фактов заболевания бешенством у животных: 16 – у кошек, 7 – у собак, 2 – у коров и 1 – у лося.