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Происшествия | В ОГИБДД Заречного прокомментировали ДТП, в котором погиб лось

08.08.2019|13:35
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Стали известны подробности аварии, случившейся вечером в среду, 7 августа, в Заречном. Около 21:00 напротив завода «Сигнал» под колеса легкового автомобиля попал лось.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника ОГИБДД закрытого города Максима Ботяновского, наезд совершил 21-летний молодой человек, управлявший ВАЗ-2114.

«В результате аварии водитель получил небольшие ссадины. Медики осмотрели его на месте происшествия, от госпитализации зареченец отказался. По результатам анализов водитель в момент аварии был трезвым», - рассказал Максим Ботяновский.

Животное в ДТП погибло. Сотрудники регионального минлесхоза установили, что ему было не менее трех лет. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 80 000 рублей.

Источник — фото пользователя Заречье Сегодня, youtube.com
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Гость|08.08.2019 13:52|

Кому то лосятинки достанется на халявку.

Гость|08.08.2019 14:01|

А был 40000 рублей. Цены подняли?

Имя: Гость
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