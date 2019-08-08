08.08.2019 | 13:35

Стали известны подробности аварии, случившейся вечером в среду, 7 августа, в Заречном. Около 21:00 напротив завода «Сигнал» под колеса легкового автомобиля попал лось.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника ОГИБДД закрытого города Максима Ботяновского, наезд совершил 21-летний молодой человек, управлявший ВАЗ-2114.

«В результате аварии водитель получил небольшие ссадины. Медики осмотрели его на месте происшествия, от госпитализации зареченец отказался. По результатам анализов водитель в момент аварии был трезвым», - рассказал Максим Ботяновский.

Животное в ДТП погибло. Сотрудники регионального минлесхоза установили, что ему было не менее трех лет. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 80 000 рублей.